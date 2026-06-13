Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1: a qué hora corre y cómo ver  EN VIVO la clasificación

Para no perderse ningún detalle de este Gran Premio europeo, los fanáticos deben tener en cuenta las opciones de televisación y las exigencias técnicas que la pista le demandará a los corredores:

Televisión: La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la pantalla de Fox Sports (Canales 25 y 106 de Cablevisión, 105 y 1605 de DirecTV, 101 y 1013 de Telecentro).

Streaming y Plataformas: Se podrá seguir de manera online a través de Disney+, la cual se contrata por un costo de $10.549 final por mes.

Características de la pista: El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, posee 4.655 km de longitud y un total de 16 curvas, siendo los giros 3 y 9 los más desafiantes.