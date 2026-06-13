Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1: a qué hora corre y cómo ver EN VIVO la clasificación
Franco Colapinto disputará este sábado la clasificación del Gran Premio de Barcelona en la Fórmula 1. Conocé el horario y dónde ver en vivo por televisión.
La séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa a toda marcha y genera gran expectativa. Este sábado se desarrollará la esperada clasificación del Gran Premio de Barcelona, donde el piloto argentino Franco Colapinto buscará destacarse con su monoplaza del equipo Alpine. Conocé todos los detalles.
¿Cómo le fue a Colapinto en las prácticas previas?
IMPORTANTE: Contundente autocrítica de Colapinto en Barcelona: "No recuerdo un viernes tan malo"
El piloto argentino llega con el objetivo de lograr una buena posición de largada para la competencia oficial. Durante las sesiones iniciales, experimentó las siguientes situaciones en pista:
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El pilarense finalizó 10° y 15° en las dos prácticas libres disputadas durante el día viernes.
A pesar de que su rendimiento estuvo lejos de la punta, lo más positivo de la jornada fue que no tuvo problemas con su vehículo A526.
Logró terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (17° y 16°), en ambas sesiones.
El británico Lando Norris registró el mejor tiempo de la jornada gracias a una fenomenal vuelta de 1:15.425.
¿A qué hora es la clasificación de la Fórmula 1 hoy?
El campeonato mundial, que actualmente tiene como líder absoluto de la tabla a Kimi Antonelli, celebrará la qualy de la séptima carrera del año. Los horarios confirmados para seguir la definición a lo largo del continente son:
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Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 horas.
Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:00 horas.
Perú, Ecuador y Colombia: 09:00 horas.
México: 08:00 horas.
¿Dónde ver en vivo la transmisión y cómo es el Circuito de Barcelona?
Para no perderse ningún detalle de este Gran Premio europeo, los fanáticos deben tener en cuenta las opciones de televisación y las exigencias técnicas que la pista le demandará a los corredores:
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Televisión: La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la pantalla de Fox Sports (Canales 25 y 106 de Cablevisión, 105 y 1605 de DirecTV, 101 y 1013 de Telecentro).
Streaming y Plataformas: Se podrá seguir de manera online a través de Disney+, la cual se contrata por un costo de $10.549 final por mes.
Características de la pista: El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, posee 4.655 km de longitud y un total de 16 curvas, siendo los giros 3 y 9 los más desafiantes.
Desafío para los autos: El trazado es una pista de alta exigencia que requiere una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión muy cuidadosa de los neumáticos a lo largo de sus 66 vueltas.
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