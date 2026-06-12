De Tom Cruise a Anya Taylor-Joy: todos los famosos que fueron a ver Estados Unidos vs. Paraguay
El Los Angeles Stadiud se convirtió en un desfile de celebridades y estrellas de Hollywood que acapararon parte de la atención.
El estreno del Grupo D en el Mundial 2026 no solo ofreció un atrapante espectáculo deportivo sobre el césped del SoFi Stadium, sino que también se transformó en una auténtica pasarela de celebridades, principalmente de Hollywood, que fueron a ver Estados Unidos vs. Paraguay.
Al disputarse en las inmediaciones de Hollywood, las gradas del imponente estadio californiano se poblaron de figuras de primer nivel internacional que no quisieron perderse el cruce entre el seleccionado norteamericano y la "Albirroja".
Si bien la jornada ya venía revolucionada en las plataformas digitales gracias a Anya Taylor-Joy —quien generó furor total al seguir el partido desde Los Ángeles vistiendo la camiseta de la Selección Argentina—, la lista de famosos que dijeron presente de manera presencial en el estadio dejó a todos con la boca abierta.
Una tribuna VIP digna de los Premios Oscar para ver a Estados Unidos
Las cámaras de la transmisión oficial y los teléfonos de los fanáticos captaron a un sinfín de estrellas del cine, el deporte y el entretenimiento disfrutando de la mística mundialista desde los palcos más exclusivos:
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Tom Cruise: El incansable actor de acción fue uno de los más ovacionados por el público al aparecer en las pantallas gigantes del estadio, mostrando su habitual carisma y entusiasmo por los grandes eventos deportivos. Se mostró acompañado por David Beckham.
David Beckham: El histórico exfutbolista inglés e ícono global sumó una nueva cita mundialista a su lista, atrayendo las miradas de los fanáticos del fútbol tradicional.
Halle Berry y Rob Lowe: Las dos reconocidas estrellas de Hollywood compartieron su pasión por el seleccionado local y se mostraron muy compenetrados con el desarrollo del juego.
- Jamie Foxx: El icónico actor se mostró muy entusiasmado con el partido de la selección norteamericana.
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Owen Wilson: Fiel a su estilo relajado, el actor disfrutó del encuentro y fue captado interactuando de manera muy distendida con otros espectadores. En alguna oportunidad fue a ver a Inter Miami y saludó a Lionel Messi.
Paris Hilton: La empresaria y modelo aportó toda su impronta glamorosa a la jornada mundialista, compartiendo fragmentos del color de las tribunas en sus redes sociales.
El factor Hollywood juega su partido
La masiva concurrencia de estas celebridades ratifica que el Mundial en territorio norteamericano trascendió por completo lo estrictamente futbolístico para consolidarse como el evento social y cultural del año.
Con una fase de grupos que recién comienza y sedes tan cercanas al corazón del espectáculo, el SoFi Stadium demostró este viernes que será uno de los epicentros favoritos para las personalidades más influyentes del planeta.
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