Una tribuna VIP digna de los Premios Oscar para ver a Estados Unidos

Las cámaras de la transmisión oficial y los teléfonos de los fanáticos captaron a un sinfín de estrellas del cine, el deporte y el entretenimiento disfrutando de la mística mundialista desde los palcos más exclusivos:

Tom Cruise: El incansable actor de acción fue uno de los más ovacionados por el público al aparecer en las pantallas gigantes del estadio, mostrando su habitual carisma y entusiasmo por los grandes eventos deportivos. Se mostró acompañado por David Beckham. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065624805575971293&partner=&hide_thread=false "Háblame, Goose"

Un Top Gun en el Mundial 2026pic.twitter.com/IMv7Vy2vZz — minutouno (@minutounocom) June 13, 2026

David Beckham: El histórico exfutbolista inglés e ícono global sumó una nueva cita mundialista a su lista, atrayendo las miradas de los fanáticos del fútbol tradicional.

Halle Berry y Rob Lowe: Las dos reconocidas estrellas de Hollywood compartieron su pasión por el seleccionado local y se mostraron muy compenetrados con el desarrollo del juego.

Jamie Foxx: El icónico actor se mostró muy entusiasmado con el partido de la selección norteamericana.

El icónico actor se mostró muy entusiasmado con el partido de la selección norteamericana. Owen Wilson: Fiel a su estilo relajado, el actor disfrutó del encuentro y fue captado interactuando de manera muy distendida con otros espectadores. En alguna oportunidad fue a ver a Inter Miami y saludó a Lionel Messi.

Paris Hilton: La empresaria y modelo aportó toda su impronta glamorosa a la jornada mundialista, compartiendo fragmentos del color de las tribunas en sus redes sociales. image De Tom Cruise a Anya Taylor-Joy: todos los famosos que fueron a ver Estados Unidos vs. Paraguay

El factor Hollywood juega su partido

La masiva concurrencia de estas celebridades ratifica que el Mundial en territorio norteamericano trascendió por completo lo estrictamente futbolístico para consolidarse como el evento social y cultural del año.

Con una fase de grupos que recién comienza y sedes tan cercanas al corazón del espectáculo, el SoFi Stadium demostró este viernes que será uno de los epicentros favoritos para las personalidades más influyentes del planeta.