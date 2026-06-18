Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Canadá y Qatar a la segunda fecha del Mundial 2026

Ambos seleccionados integran la zona junto a Bosnia y Herzegovina y Suiza, por lo que un triunfo podría encarrilar su camino hacia la siguiente del torneo más importante del fútbol.

El conjunto norteamericano llega tras igualar 1 a 1 con Bosnia en su debut, mientras que los asiáticos rescataron un empate agónico por el mismo resultado frente a Suiza, que en la previa asomaba como la gran candidata a quedarse con el grupo.

En cuanto a su historial mundialista, Canadá, comandado por Jesse Marsch, disputó tres Copas del Mundo (1986, 2022 y 2026), siendo sus mejores participaciones las fases de grupos en 1986 y 2022, aunque nunca logró avanzar a octavos de final.

Qatar, por su parte, jugó su primer Mundial en 2022, donde fue anfitrión y no consiguió sumar puntos, motivo por el cual quedó eliminado en fase de grupos.