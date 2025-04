Carlos Palacios rompió el silencio y habló sobre ausencia en Boca: "Me confié"

A pesar de la justificación, Fernando Gago mantuvo la sanción y decidió excluirlo del partido ante Newell’s, que terminó en derrota para el equipo. Sin embargo, el delantero no mostró enojo con el entrenador: “Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar. Son reglas de convivencia que se deben respetar”.

Además, Palacios desmintió los rumores que lo vinculaban con una salida nocturna antes del entrenamiento: “Hablaron de la fiesta ‘Bresh’ y dijeron que fui de domingo para lunes y que por eso no llegué al avión. Eso es mentira, la fiesta fue el sábado y fui en mi tiempo libre”. Por último, el atacante dejó en claro su compromiso con el club: “Fue un accidente lamentable que me hizo perder la práctica. Nunca soy de faltar, tampoco lo haría porque es mi trabajo y lo que me gusta hacer. Por algo estoy en Boca”.

AHORA Mega Deportes conversó en exclusiva con Carlos Palacios, la "Joya".@gustavohuerta viajó a Argentina para una sincera, íntima y directa entrevista con la figura de Boca Juniors, quien repasó toda su carrera. Este jueves por Meganoticias y Mega Go ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/18vWfnZzOa — Meganoticias (@meganoticiascl) April 2, 2025

¿Palacios vuelve ante Barracas Central?

Tras cumplir la sanción impuesta por Gago, el delantero volvió a entrenarse con normalidad y se perfila para regresar al equipo en el próximo partido ante Barracas Central en la Bombonera. Solo resta la confirmación oficial del entrenador.