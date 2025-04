Carlos Tevez suena fuerte en un gigante sudamericano que está jugando Copa Libertadores

Con una trayectoria como DT todavía en construcción, dejó una imagen competitiva en el Rojo, donde consiguió un 56% de efectividad en 32 partidos. Antes había dirigido a Rosario Central con menor éxito (40% en 24 encuentros), aunque en ambos casos logró generar una identidad reconocible en sus equipos.

La posible llegada de Tevez no solo aportaría jerarquía mediática al club, sino también experiencia de Copa: el exjugador de Boca, Corinthians, Juventus y Manchester United ganó cuatro Libertadores como futbolista. De aceptar la propuesta, podría sumarse al cuerpo técnico otro ex Boca de confianza, aunque ese detalle aún no fue revelado.

Palermo se quedó sin trabajo tras la dura derrota de Olimpia ante Vélez

Entre los otros nombres que se barajan figura Andrés San Martín, histórico asistente de Daniel Garnero y conocedor del ambiente paraguayo. El exmediocampista, que tuvo un paso por River, fue parte del cuerpo técnico de Olimpia entre 2018 y 2020, y su experiencia en la región lo convierte en una alternativa sólida si Tevez finalmente no acepta.

Olimpia, por su parte, transita un presente complicado: en el campeonato local quedó prácticamente fuera de la pelea, mientras que en la Libertadores debe comenzar a sumar si quiere clasificar. Comparte el grupo con Peñarol, Vélez y San Antonio Bulo Bulo, y aún tiene cuatro fechas para revertir una campaña que empezó cuesta arriba.

Con un plantel competitivo y el peso de su historia, saben que necesitan un golpe de timón. Y para eso, el Apache aparece como una apuesta fuerte, de alto riesgo y gran potencial.