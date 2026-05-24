Bomba en la previa de la final de River: Marcelo Gallardo oficializó su nuevo trabajo y estará en el Mundial
Antes de que arranque la definición entre River y Belgrano, se conoció el nuevo rol que ocupará el Muñeco luego de su último paso por el Millonario.
Mientras toda la atención del fútbol argentino está puesta en Córdoba para la definición del Torneo Apertura entre River y Belgrano, una noticia sacudió los medios de comunicación. Se confirmó que Marcelo Gallardo regresará a la escena pública con un nuevo rol: será columnista y analista estelar de ESPN para la cobertura del Mundial 2026.
La señal deportiva tiró la casa por la ventana y anunció de manera oficial los fichajes del "Muñeco" y de Carlos Tevez como las dos grandes incorporaciones de su señal para la cita máxima. Ambos ídolos se sumarán a un equipo de más de 30 especialistas que se encargarán de la cobertura multiplataforma del torneo.
Bomba en la previa de la final: Marcelo Gallardo tiene nuevo trabajo y estará en el Mundial 2026
Gallardo y Tevez compartirán las transmisiones y los debates junto a figuras de la talla de Sergio “Kun” Agüero y Diego Latorre, conformando un equipo de analistas de primer nivel que acompañará los relatos y comentarios de Mariano Closs y Sebastián Vignolo.
El amplio despliegue del canal se completará con periodistas y exjugadores de renombre como Oscar Ruggeri, Gustavo López, Miguel Simón, Marcelo Espina, Alina Moine, Morena Beltrán, Luciana Rubinska, Pablo González, Martín Souto y Matías Martin. Además, se confirmó que los domingos regresará el ciclo "La Casa del Kun", donde Agüero recibirá a invitados de lujo para vivir los partidos con un tono más distendido.
La agenda de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Con este equipo periodístico confirmado, la pantalla ya calienta motores de cara al debut de la Scaloneta en la fase de grupos. El fixture de la Selección Argentina para la primera ronda del Mundial quedó conformado de la siguiente manera:
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Martes 16 de junio (22:00): Argentina vs. Argelia
Lunes 22 de junio (14:00): Argentina vs. Austria
Sábado 27 de junio (23:00): Jordania vs. Argentina
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