San Antonio Spurs vs. New York Knicks en las Finales de la NBA: día, horario y todo lo que hay que saber
La definición de la temporada ya tiene protagonistas. La franquicia texana y la neoyorquina buscarán quedarse con el trofeo Larry O'Brien en una serie que revive la final de 1999.
Las Finales de la NBA para la temporada 2025-2026 ya están listas y prometen paralizar a los amantes del básquetbol. La definición por el trofeo Larry O'Brien enfrentará a San Antonio Spurs y a New York Knicks, en una serie que revive de manera idéntica la mítica final de la temporada 1999.
La franquicia texana llega impulsada por el impacto de su joven estrella, Victor Wembanyama. Por el lado de la Conferencia Este, los neoyorquinos logran regresar a la serie definitiva por el título tras 27 años de sequía, liderados por la gran figura de Jalen Brunson.
Cuándo se juegan las Finales de la NBA 2026
La serie, que promete ser una de las más apasionantes de los últimos años, comenzará el miércoles 3 de junio en San Antonio, equipo que contará con la ventaja de localía por haber tenido una mejor campaña en la temporada regular.
Calendario completo de las Finales de la NBA
- Juego 1: miércoles 3 de junio, 21.30 | Spurs vs. Nicks
- Juego 2: viernes 5 de junio, 21.30 | Spurs vs. Nicks
- Juego 3: lunes 8 de junio, 21.30 | Nicks vs. Spurs
- Juego 4: miércoles 10 de junio, 21.30 | Nicks vs. Spurs
- Juego 5*: sábado 13 de junio, 21:30 | Spurs vs. Knicks
- Juego 6*: martes 16 de junio, 21.30 | Nicks vs. Spurs
- Juego 7*: viernes 19 de junio, 21.30 | Spurs vs. Nicks
*Juegos que estiran la serie en caso de ser necesario
San Antonio buscará terminar de darle forma a un proyecto que se inició a base de jóvenes promesas, lideradas por la figura de Victor Wembanyama. Por el lado de Knicks, la ilusión es colocarle la frutilla al postre tras apostar a jugadores de renombre y estrellas de la liga que llegaron al equipo para esto. Sin lugar a dudas que se trata de una de las mejores finales de los últimos años y se espera mucha paridad para la definición.
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