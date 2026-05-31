San Antonio Spurs vs. New York Knicks en las Finales de la NBA: día, horario y todo lo que hay que saber

San Antonio buscará terminar de darle forma a un proyecto que se inició a base de jóvenes promesas, lideradas por la figura de Victor Wembanyama. Por el lado de Knicks, la ilusión es colocarle la frutilla al postre tras apostar a jugadores de renombre y estrellas de la liga que llegaron al equipo para esto. Sin lugar a dudas que se trata de una de las mejores finales de los últimos años y se espera mucha paridad para la definición.