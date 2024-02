"No jugamos bien y me hago cargo", la palabra de Carlos Tevez tras la caída ante Racing

"Obvio que no nos gusta perder un clásico y por eso estamos muy dolidos", indicó el DT en conferencia de prensa, al mismo tiempo que intentó explicar las razones de la derrota: "No nos sentimos cómodos en el partido, pecamos de jugarle mucho al pelotazo a (Gabriel) Ávalos, de mitad de cancha hacia adelante no encontramos los espacios, no nos animamos a jugar por abajo y desde ahí empezó la desconfianza".