Casi a oscuras, Gimnasia le ganó un partido de locos Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2025
El "Lobo" logró cortar la mala racha y volver al triunfo ante un "Decano" que no logró aprovechar la confianza tras golear a Talleres.
El Torneo Clausura 2025 tuvo este luenes un partido clave en La Plata: Gimnasia venció 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada y que enfrentaba a dos equipos con realidades distintas.
Para el Lobo, el compromiso representaba una oportunidad de recomponer la imagen tras un comienzo que parecía encaminarse con los triunfos sobre Independiente y Godoy Cruz, pero que volvió a tambalear con dos caídas seguidas.
Damián Martínez, en contra, abrió el marcador para el Lobo:
En la vereda de enfrente, el Decano arribaba con otro ánimo: el equipo dirigido por Lucas Pusineri se impuso con autoridad 3-0 sobre Talleres en el José Fierro, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin victorias.
Ese triunfo, sumado al empate in extremis conseguido ante Sarmiento, le dio oxígeno en la tabla anual y lo alejó de la pelea por la permanencia. Ahora, quiere prolongar su buen momento para asentarse en los puestos de clasificación a playoffs dentro de la Zona B.
Así comenzó el problema de la luz en el Bosque
Una de las particularidades de la jornada fueron los cortes de luz en La Plata, que hicieron que el partido finalizara casi a oscuras.
El árbitro explicó la decisión: “No tengo alternativa, intentamos jugar pero no se pudo y eso podría complicar la visión del arquero y de los jugadores. Es mejor que queden por jugar 25 minutos que tengan que viajar para jugar 4 minutos. Me dijeron que la luz no volvía y por eso se tomó la decisión”.
Gimnasia vs. Atlético Tucumán: formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Gimnasia vs. Atlético Tucumán: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Fabricio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
