Qué artistas animarán Argentina vs. Venezuela en el Monumental

Para que la previa sea una verdadera fiesta, la AFA confirmó que se presentarán tres shows en vivo: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de animar la jornada desde temprano y acompañar a los hinchas antes del inicio del encuentro. Ante la expectativa, se recomienda llegar con tiempo al estadio, al menos dos horas antes, para poder disfrutar de los espectáculos y evitar inconvenientes en los accesos.