Qué artistas animarán Argentina vs. Venezuela en el Monumental
La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de ponerle música y fiesta a la previa del partido que marcará el último duelo de Lionel Messi en estas instancias.
El próximo jueves 4 de septiembre, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental en un partido que tendrá un condimento especial: será el último de Lionel Messi en estas instancias.
Para que la previa sea una verdadera fiesta, la AFA confirmó que se presentarán tres shows en vivo: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de animar la jornada desde temprano y acompañar a los hinchas antes del inicio del encuentro. Ante la expectativa, se recomienda llegar con tiempo al estadio, al menos dos horas antes, para poder disfrutar de los espectáculos y evitar inconvenientes en los accesos.
Con entradas agotadas y el Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará mantenerse firme en su camino hacia el Mundial de 2026, mientras los fanáticos vivirán un partido cargado de emoción y despedida para su capitán.
Canje de entradas para el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela
Martes 2 de septiembre: todos los sectores, de 9 a 15 hs.
Miércoles 3 de septiembre: todos los sectores, de 9 a 15 hs.
Información importante:
Menores: desde los 3 años deben abonar platea completa.
Personas con discapacidad: el ingreso debe gestionarse previamente en www.deportick.com. Quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada con anticipación no podrán acceder el día del partido.
El posible calendario de partidos de Lionel Messi hasta el Mundial 2026
- 4/9/2025: Argentina vs. Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas, Estadio Más Monumental.
- 9/9/2025: Ecuador vs. Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, Guayaquil.
- Octubre 2025: Dos amistosos en Estados Unidos (Miami y Chicago).
- Nov/2025: Dos amistosos en Luanda y Kerala.
- 23-31/3/2026: Finalissima vs. España + amistoso.
- 1-9/6/2026: Dos amistosos previos al Mundial.
- 11/6-19/7/2026: Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá.
Este cronograma permitirá a Messi, al menos, cerrar un ciclo con la Selección antes de la histórica cita mundialista, dejando una huella imborrable en el fútbol argentino.
