Godoy Cruz venció de visitante a Platense para sumar su primera victoria en el Torneo Clausura 2025
El "Tomba" dejó atrás su racha de diez partidos sin triunfos para imponerse 3-1 en su visita al "Calamar", que venía de ganar por primera vez.
La fecha siete del Torneo Clausura 2025 cerró con otro choque cargado de urgencias, en el que Platense cayó de local este lunes con Godoy Cruz en el estadio Ciudad de Vicente López.
Ambos llegaban con necesidades distintas, pero coincidiendo en que los puntos son vitales para enderezar su presente. Fue así que el "Tomba" se impuso 3-1 con los tantos de Nicolás Fernández, Daniel Barrea y Facundo Altamira. Franco Baldasarra había igualado transitoriamente.
El conjunto dirigido por Cristian “Kily” González venía de sumar su primer triunfo desde que asumió, al derrotar a San Lorenzo, pero no pudo consolidar ese envión positivo. Por su parte, el Bodeguero se hubía en una crisis de resultados que lo tenía, hasta este lunes, sin victorias en diez presentaciones y cada vez más comprometido con el descenso.
Platense vs. Godoy Cruz: formaciones
- Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Kily González.
- Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
Platense vs. Godoy Cruz: otros datos
- Hora: 19:15.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario