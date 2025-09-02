El irónico tuit viral de Sacachispas para burlarse del Gobierno: "No podrán informar..."

De esta manera, Sacachispas ironizó con la decisión de la Justicia de prohibir a los medios difundir los audios de la hermana del presidente Javier Milei, una de las involucradas en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, el pasado viernes, el club ya había hecho una broma similar con el mensaje: "Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila". La referencia al jugador número 3 del equipo, borrando su apellido, replicaba la sensación de "desaparición" del número, y fue un guiño a los porcentajes de supuestos retornos mencionados en los audios.

burla sacachispas

La picardía tuitera del club ha sido celebrada por hinchas y fanáticos de la oposición, convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes.