Los 11 de Lionel Scaloni para recibir a Venezuela

Argentina llega a esta fecha ya clasificado y con el primer puesto de la tabla asegurado. La idea del entrenador seguramente sea seguir afianzando el equipo rumbo a la cita máxima del año próximo, aunque bien podrían sumarse algunas sorpresas en cuanto a la formación.

La única baja confirmada será Enzo Fernández, quien fue expulsado contra Colombia en el Monumental. El resto sería el habitual titular, con la siempre duda sobre si el equipo sale con Messi y la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, o si ingresa un volante más y uno de los dos goleadores aguardan en el banco de suplentes.

practica seleccion

Seguramente con el correr de las prácticas se irán afianzando las piezas para ir develando el equipo.

Posible alineación de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez.