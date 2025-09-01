Los 11 de Lionel Scaloni para recibir a Venezuela
El entrenador de la Selección Argentina empieza a pensar en el equipo para la penúltima fecha de las Eliminatorias, y posible último de Lionel Messi en el país.
La Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por lo que el entrenador Lionel Scaloni ya piensa en el equipo que saldrá a la cancha en el que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.
El encuentro se disputa desde las 20.30 horas, en el estadio Más Monumental, con televisación de Telefe y TyC Sports.
La expectativa por ver al bicampeón de América y campeón del mundo es grande, en especial por tratarse de la posible última presentación por Eliminatorias del mejor jugador del mundo, tal cual lo anticipó él mismo. Se descarta, entonces, que será titular.
Mientras los futbolistas comenzaron a llegar este lunes, Scaloni irá delineando el once inicial a lo largo de la semana y tras las diferentes prácticas. Como suele hacer, es muy probable que confirme la alineación apenas horas antes del choque.
Argentina llega a esta fecha ya clasificado y con el primer puesto de la tabla asegurado. La idea del entrenador seguramente sea seguir afianzando el equipo rumbo a la cita máxima del año próximo, aunque bien podrían sumarse algunas sorpresas en cuanto a la formación.
La única baja confirmada será Enzo Fernández, quien fue expulsado contra Colombia en el Monumental. El resto sería el habitual titular, con la siempre duda sobre si el equipo sale con Messi y la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, o si ingresa un volante más y uno de los dos goleadores aguardan en el banco de suplentes.
Seguramente con el correr de las prácticas se irán afianzando las piezas para ir develando el equipo.
Posible alineación de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez.
