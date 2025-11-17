Casi todo definido para el 2026: así están quedando los puestos de la Tabla Anual 2025

Cómo se liberarían cupos

Si Rosario Central o Boca son campeones del Clausura, el 3° de la tabla anual (Argentinos) irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y el 4° avanzará a la segunda fase previa (River).

También si el 3° de la tabla anual es campeón del Clausura, el 4° avanzará a la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Si cualquiera de los nueve primeros de la tabla anual son campeones del Clausura, el 10° de la tabla anual se clasificará a la Copa Sudamericana 2026.

Si Lanús gana la Sudamericana actual, se clasificará a la próxima Libertadores y liberará un cupo a la Sudamericana 2026 para el 10°. El Granate jugará la final el sábado 22 ante Atlético Mineiro en Asunción del Paraguay.

Rosario Central, Boca y Argentinos, los tres mejores del año: River, cuarto

