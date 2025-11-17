Casi todo definido para el 2026: así están quedando los puestos de la Tabla Anual 2025
La última fecha del Torneo Clausura reordenó el mapa internacional y dejó a River dependiendo de otros resultados. Así está la clasificación a la Libertadores y Sudamericana 2026
La definición del Torneo Clausura 2025 dejó un escenario cargado de tensión para varios equipos que buscan asegurar su presencia en los torneos continentales del año próximo. Con la fase regular llegando a su fin, cada punto tomó un valor determinante en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.
La Tabla Anual, que combina las campañas del Apertura y del Clausura en sus 16 partidos de cada certamen, se convirtió en el termómetro principal para comprender cómo se distribuyen los cupos y quiénes mantienen vivas sus aspiraciones internacionales. En ese contexto, uno de los protagonistas centrales es River.
Este cierre de la fase regular también dejó señales del resto de los equipos involucrados. Argentinos, firme en el tercer puesto, consolidó su posibilidad de volver al escenario internacional más prestigioso del continente. Boca y Rosario Central, por su parte, están en la discusión tanto por la tabla como por el Clausura, lo que los convierte en actores clave en el reparto final de cupos.
Lo único cierto es que la definición promete suspenso hasta el último minuto, con múltiples escenarios posibles y una clasificación internacional que quedará sellada recién con el cierre del Clausura.
Clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Platense, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.
- Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, a la fase de grupos.
- Rosario Central, 1° de la tabla anual, a la fase de grupos.
- Boca, 2° de la tabla anual, a la fase de grupos.
- El próximo campeón del Torneo Clausura, a la fase de grupos.
- Argentinos Juniors, 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.
Clasificados a la Copa Sudamericana 2026
- El 4° de la tabla anual, por ahora River.
- El 5° de la tabla anual, por ahora Racing.
- El 6° de la tabla anual, por ahora Deportivo Riestra.
- El 7° de la tabla anual, por ahora San Lorenzo.
- El 8° de la tabla anual, por ahora Lanús.
- El 9° de la tabla anual, por ahora Tigre.
*Si Lanús gana la Sudamericana actual, se abrirá un cupo para el 10°, que por ahora es Barracas.
Cómo se liberarían cupos
Si Rosario Central o Boca son campeones del Clausura, el 3° de la tabla anual (Argentinos) irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y el 4° avanzará a la segunda fase previa (River).
También si el 3° de la tabla anual es campeón del Clausura, el 4° avanzará a la segunda fase previa de la Copa Libertadores.
Si cualquiera de los nueve primeros de la tabla anual son campeones del Clausura, el 10° de la tabla anual se clasificará a la Copa Sudamericana 2026.
Si Lanús gana la Sudamericana actual, se clasificará a la próxima Libertadores y liberará un cupo a la Sudamericana 2026 para el 10°. El Granate jugará la final el sábado 22 ante Atlético Mineiro en Asunción del Paraguay.
Rosario Central, Boca y Argentinos, los tres mejores del año: River, cuarto
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario