Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

boca

Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura

Gimnasia, con 19 puntos, necesita un triunfo para meterse entre los ocho mejores. Un empate o una derrota lo dejarán afuera. Si el Lobo gana, desplazará a Talleres al octavo lugar y se quedará con el séptimo puesto, lo que modificaría los cruces actuales. En ese escenario, el equipo cordobés pasaría a ser el rival de Boca en octavos, ya que quedaría en el octavo lugar de la zona B. Sarmiento, mientras tanto, quedaría eliminado.