River, en Copa Sudamericana: así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final

Así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final

Queda una jornada por disputarse y de momento Rosario Central y Boca tienen su lugar asegurado en la próxima Copa Libertadores por esta vía, ya que Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina), lo lograron en otra instancia.

A falta de una jornada, Argentinos se encuentra en zona de repechaje, mientras que River y Deportivo Riestra son los dos que siguen con chances matemáticas de alcanzar se tercer puesto.

Embed Standings provided by Sofascore