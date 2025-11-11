River, en Copa Sudamericana: así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final
Finalizó la penúltima fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura, que lo tiene al "Millonario" dependiendo de otros resultados para llegar a la Copa Libertadores 2026.
La victoria de Boca sobre River, y el siguiente triunfo de Argentinos Juniors en el cierre de la jornada, movió por completo el tablero del Torneo Clausura 2025 y las clasificaciones a las copas internacionales por la Tabla Anual, dejando al "Millonario" por ahora afuera de la próxima Copa Libertadores.
El equipo de la Ribera llegó el domingo a 59 puntos en la Tabla Anual, ubicándose segundo detrás de Rosario Central, que lidera con 66. Esa posición le garantiza la clasificación directa al máximo torneo continental, un objetivo que el club se había trazado desde el arranque de la temporada.
Por su parte, Argentinos venció este lunes a Belgrano y pasó a ocupar el tercer lugar, 54 puntos, que otorga un cupo para el repechaje del prestigioso certamen sudamericano. Entonces, el equipo de Núñez pasó a quedar cuarto, con 52 unidades, y ahora deberá ganar sí o sí en la última fecha y esperar que el "Bicho" no haga lo propio.
La otra vía que le quedará al "Millonario" en caso de finalizar cuarto es ser el campeón del Torneo Clausura, que otorgará un cupo directo, el último. Y en caso de no coronar, deberá entonces implorar que alguno de los tres equipos que quedaron por encima suyo sea el que se quede con el título y entonces libere un lugar.
Así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final
Queda una jornada por disputarse y de momento Rosario Central y Boca tienen su lugar asegurado en la próxima Copa Libertadores por esta vía, ya que Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina), lo lograron en otra instancia.
A falta de una jornada, Argentinos se encuentra en zona de repechaje, mientras que River y Deportivo Riestra son los dos que siguen con chances matemáticas de alcanzar se tercer puesto.
