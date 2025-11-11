MinutoUno

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Deportes

El conjunto millonario está intentando asegurar su lugar en la próxima edición de la competencia más importante del continente.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River viene atravesando un mal momento en lo deportivo y el equipo no está logrando revertir la situación. De hecho, este domingo, cayó por 2-0 ante Boca y los hinchas no tardaron en mostrar su bronca.

A todo esto, se suma que el equipo de Marcelo Gallardo todavía no logró su cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores y ya empezaron a hacer las cuentas para buscar el camino de entrar y no jugar la Copa Sudamericana.

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores

Para obtener su cupo a la Copa Libertadores 2026, River necesita que se den algunos escenarios. Argentinos Juniors ganó a Belgrano, por lo que desplazó al Millonario, que está ocupando el cuarto puesto de la tabla anual y clasificando a la Copa Sudamericana.

  • Para avanzar al tercer lugar, River necesitará ganarle a Vélez en la última fecha y que Argentinos pierda en La Plata frente a Estudiantes.
  • Si empata, lo máximo a lo que podrá aspirar es al cuarto lugar, siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz.
  • En el caso de perder en el José Amalfitani, podría quedar cuarto si el "Malevo" no gana, pero también podría caer hasta el séptimo lugar si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.

Hay que resaltar que si termina con el cuarto puesto, tiene chances de quedarse con un cupo para la fase 2 de la próxima Libertadores. Para que esto suceda tendrían que salir campeones del Torneo Clausura alguno de los tres primeros de la anual (Rosario Central, Boca y el que lo supere, ya sea Argentinos o Riestra).

La única forma que tiene de meterse de forma directa a la fase de grupos es siendo campeón del actual certamen, pero ni siquiera aseguró su clasificación a los octavos de final. Si queda quinto o peor, jugará la próxima Copa Sudamericana.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas