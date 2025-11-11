Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Para avanzar al tercer lugar, River necesitará ganarle a Vélez en la última fecha y que Argentinos pierda en La Plata frente a Estudiantes .

. Si empata, lo máximo a lo que podrá aspirar es al cuarto lugar , siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz.

, siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz. En el caso de perder en el José Amalfitani, podría quedar cuarto si el "Malevo" no gana, pero también podría caer hasta el séptimo lugar si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.

Hay que resaltar que si termina con el cuarto puesto, tiene chances de quedarse con un cupo para la fase 2 de la próxima Libertadores. Para que esto suceda tendrían que salir campeones del Torneo Clausura alguno de los tres primeros de la anual (Rosario Central, Boca y el que lo supere, ya sea Argentinos o Riestra).