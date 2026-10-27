Caso Marcos Rojo: el DT de Flamengo confía en ganar los puntos ante Estudiantes
Leonardo Jardim se refirió al reclamo presentado por la presunta mala inclusión del defensor del Pincha. "Creo que es posible", aseguró en la previa del Brasileirao.
Mientras Estudiantes de La Plata disfruta de su estatus de flamante finalista de la Copa Libertadores 2026, el fantasma de los escritorios acecha al conjunto platense. Desde Brasil, el entrenador de Flamengo, Leonardo Jardim, rompió el silencio y alimentó las expectativas del Mengao al asegurar que considera "posible" que prospere el reclamo formal presentado ante la CONMEBOL por la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo.
La controversia se originó a raíz de la habilitación del experimentado defensor central, cuya inscripción había sido rechazada inicialmente por el ente sudamericano. Ante este escenario, la dirigencia del Pincha acudió al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), organismo que emitió una medida cautelar provisoria que le permitió al zaguero saltar a la cancha en la serie decisiva.
Sin embargo, el tribunal internacional omitió eximir al club de La Plata de posibles consecuencias deportivas ante un fallo definitivo, un riesgo legal que la institución de 1 y 57 asumió plenamente. Consultado por la prensa en la previa del compromiso frente a Atlético Mineiro por el Brasileirao, Jardim no le esquivó al bulto al conflicto legal: "Creo que es posible, pero esta situación está en el departamento jurídico y no me voy a extender", sentenció, dándole un fuerte respaldo institucional a la protesta carioca.
El DT de Flamengo confía en ganar los puntos ante Estudiantes
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El comunicado oficial de Flamengo
En sintonía con las declaraciones de su DT, el club brasileño emitió un comunicado oficial en el que detalló los fundamentos de su presentación, realizada dentro de los plazos estipulados por el artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la CONMEBOL.
Desde Río de Janeiro sostuvieron que la institución «actuó únicamente para preservar sus intereses, luego de haber sido incorporado al expediente por decisión de Estudiantes». Asimismo, aclararon que guardan máximo respeto por los organismos intervinientes y que «aguardan la decisión final con confianza en el proceso», buscando quedarse con el boleto a la gran final a través de un fallo administrativo antes de que se dispute la serie definitoria del máximo certamen continental.
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