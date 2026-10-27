Caso Marcos Rojo: el DT de Flamengo confía en ganar los puntos ante Estudiantes

Sin embargo, el tribunal internacional omitió eximir al club de La Plata de posibles consecuencias deportivas ante un fallo definitivo, un riesgo legal que la institución de 1 y 57 asumió plenamente. Consultado por la prensa en la previa del compromiso frente a Atlético Mineiro por el Brasileirao, Jardim no le esquivó al bulto al conflicto legal: "Creo que es posible, pero esta situación está en el departamento jurídico y no me voy a extender", sentenció, dándole un fuerte respaldo institucional a la protesta carioca.