"Que las normas valgan por igual para todos": el duro comunicado de Flamengo por Marcos Rojo
El reclamo de Flamengo por la semifinal ante Estudiantes de La Plata sumó un nuevo giro a partir del contundente comunicado del conjunto carioca.
En medio de la escalada judicial tras la semifinal de la Copa Libertadores 2026, el Club de Regatas do Flamengo difundió una extensa nota oficial en la que fijó su posición institucional sobre la situación de Marcos Rojo y Estudiantes de La Plata.
El conjunto brasileño remarcó que fue el equipo argentino quien lo involucró en el proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS / CAS) y advirtió que el "Pincha" saltó al campo de juego en el Maracaná "sabiendo los riesgos deportivos y disciplinarios" que implicaba la alineación del zaguero.
En el comunicado, la dirigencia de Río de Janeiro aclaró que la CONMEBOL rechazó en dos oportunidades (el 14 y 15 de octubre, previa consulta con la FIFA) la solicitud del club argentino para inscribir a Rojo fuera de la ventana de pases local. Según el texto, la entidad madre del fútbol mundial ratificó que las normas de transferencia son de cumplimiento obligatorio y no contemplan excepciones para este tipo de sustituciones por lesión.
Los argumentos de Flamengo sobre el rol del TAS y el reclamo de puntos
El "Mengão" repasó el cronograma de la controversia reglamentaria y justificó su impugnación del partido amparado en las advertencias del propio tribunal internacional.
Por un lado, Flamengo sostuvo que no inició el expediente de oficio, sino que fue citado el 16 de octubre luego de que Estudiantes recurriera al TAS e indicara al club carioca como parte contraparte del proceso.
A su vez, el comunicado destaca que si bien el TAS autorizó provisoriamente a Rojo el 21 de octubre, el tribunal le denegó a Estudiantes el pedido para dejar sin efecto las probables sanciones disciplinarias o deportivas posteriores. "Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador", enfatizó la entidad carioca.
Respecto al aviso previo al partido, las autoridades de la institución brasileña aseguraron haber notificado al TAS y a Estudiantes —antes del inicio de la revancha— que si el defensor jugaba, se presentaría la protesta formal por alineación indebida en virtud del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la CONMEBOL.
"No se trata de ganar en el escritorio"
Sobre el cierre de la declaración, el equipo brasileño rechazó las acusaciones de intentar torcer la clasificación fuera de la cancha y pidió un pronunciamiento urgente previo al cruce decisivo entre el "Pincha" y Palmeiras.
"No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países. Confiado en la conducción responsable y criteriosa por parte de la CONMEBOL, el Flamengo aguardará con serenidad la decisión final", concluyó el comunicado oficial.
Con este descargo público, la presión se traslada ahora a los abogados del club platense, que tendrán tiempo hasta este lunes a las 18:00 para presentar sus alegatos defensivos antes de que las autoridades dictaminen la validez del encuentro o eventuales sanciones.
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