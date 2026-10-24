"Que las normas valgan por igual para todos": el duro comunicado de Flamengo por Marcos Rojo

A su vez, el comunicado destaca que si bien el TAS autorizó provisoriamente a Rojo el 21 de octubre, el tribunal le denegó a Estudiantes el pedido para dejar sin efecto las probables sanciones disciplinarias o deportivas posteriores. "Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador", enfatizó la entidad carioca.

Respecto al aviso previo al partido, las autoridades de la institución brasileña aseguraron haber notificado al TAS y a Estudiantes —antes del inicio de la revancha— que si el defensor jugaba, se presentaría la protesta formal por alineación indebida en virtud del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

"No se trata de ganar en el escritorio"

Sobre el cierre de la declaración, el equipo brasileño rechazó las acusaciones de intentar torcer la clasificación fuera de la cancha y pidió un pronunciamiento urgente previo al cruce decisivo entre el "Pincha" y Palmeiras.

"No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países. Confiado en la conducción responsable y criteriosa por parte de la CONMEBOL, el Flamengo aguardará con serenidad la decisión final", concluyó el comunicado oficial.

NOTA OFICIAL



O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não deu início a nenhum procedimento relativo à inscrição do atleta Marcos Rojo pelo Club Estudiantes de La Plata na CONMEBOL Libertadores 2026.



Em 9 de outubro, o Estudiantes solicitou à CONMEBOL a inclusão do atleta em… pic.twitter.com/jXksEide2u — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2026

Con este descargo público, la presión se traslada ahora a los abogados del club platense, que tendrán tiempo hasta este lunes a las 18:00 para presentar sus alegatos defensivos antes de que las autoridades dictaminen la validez del encuentro o eventuales sanciones.