Qué va a pasar con el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata
El club carioca pidió los puntos de la semifinal en el Maracaná por la presencia de Marcos Rojo, y ahora la pelota vuelve al TAS.
La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026 ante Flamengo se trasladó a las oficinas del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), debido a la inclusión de Marcos Rojo en la revancha, algo que primeramente no había sido aprobado por Conmebol y que fue reclamado por el "Mengao".
Con el reloj corriendo y la fecha límite del lunes a las 18:00 para presentar su descargo, la verdadera encrucijada del caso no pasa únicamente por el reclamo de puntos del conjunto carioca, sino por los tiempos de resolución del tribunal internacional y el impacto que esto tendrá de cara al choque del 28 de noviembre ante Palmeiras.
La estrategia de Estudiantes de La Plata y el factor tiempo
El argumento central de la defensa del "Pincha", encabezada por Juan Sebastián Verón, se sostiene sobre la medida cautelar provisoria que el propio TAS otorgó antes de la revancha en el Maracaná. Aquel recurso permitió inscribir al marcador central en la lista de buena fe de la Conmebol tras la negativa inicial del organismo sudamericano por la ventana de pases (autorizada por AFA tras la lesión de Gabriel Neves).
De acuerdo con TyC Sports, la estrategia albirroja apunta a estirar los plazos procesales para que el fallo de fondo del TAS se dicte recién después del partido decisivo en Montevideo. En tanto la cautelar siga vigente, Rojo estará formalmente habilitado para saltar al campo de juego.
Qué puede pasar con el reclamo de Flamengo por Marcos Rojo: los 3 escenarios posibles
Ante la presión combinada de Flamengo (que busca revertir su eliminación) y de Palmeiras (que pretende sumarse al reclamo para exigir certezas jurídicas antes de la final), el panorama reglamentario ofrece tres vías probables:
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El escenario ideal para el "Pincha" (Fallo post-28 de noviembre): Si el TAS no emite una resolución definitiva antes del partido y mantiene la cautelar, Marcos Rojo jugará la final frente a Palmeiras. Para Estudiantes, un dictamen posterior a la coronación neutralizaría el reclamo de Flamengo en la presente edición.
Fallo adverso antes de la final: Si el tribunal falla sobre el fondo de la cuestión antes del 28 de noviembre y determina que la inscripción fue antirreglamentaria, Rojo quedará inhabilitado para jugar la final, pero esto no significaría devolverle el pase a la final a Flamengo. La Conmbeol mantendría al conjunto platense en la definición, aunque sin su zaguero estrella.
Rechazo in limine de la denuncia carioca: Dado que Estudiantes actuó amparado por una orden judicial de un tribunal superior (TAS) al momento de firmar la planilla en Río de Janeiro, existen altas probabilidades de que la CONMEBOL desestime el pedido de puntos de Flamengo, considerando que no existió dolo ni mala inclusión directa por parte del club.
Por el momento, Estudiantes sostiene con firmeza su condición de finalista y prepara la logística para la cita en el Centenario, mientras sus abogados libran una vertiginosa pulseada reglamentaria en el plano internacional.
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