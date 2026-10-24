Qué va a pasar con el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata

El escenario ideal para el "Pincha" (Fallo post-28 de noviembre): Si el TAS no emite una resolución definitiva antes del partido y mantiene la cautelar, Marcos Rojo jugará la final frente a Palmeiras. Para Estudiantes, un dictamen posterior a la coronación neutralizaría el reclamo de Flamengo en la presente edición.

Fallo adverso antes de la final: Si el tribunal falla sobre el fondo de la cuestión antes del 28 de noviembre y determina que la inscripción fue antirreglamentaria, Rojo quedará inhabilitado para jugar la final, pero esto no significaría devolverle el pase a la final a Flamengo. La Conmbeol mantendría al conjunto platense en la definición, aunque sin su zaguero estrella.