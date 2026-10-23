Flamengo pidió los puntos de la semifinal con Estudiantes de La Plata: los motivos
La clasificación del "Pincha" a la final de la Copa Libertadores sumó un inédito episodio ante la presentación del "Mengao" ante Conmebol.
La histórica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026 sumó un capítulo de altísima tensión en las oficinas directivas, ya que ahora Flamengo quiere que le den el pase por escritorio y realizó un reclamo para que le den los puntos.
Tras quedar eliminado por penales en el Maracaná, el "Mengao" presentó un reclamo formal ante la CONMEBOL para exigir los puntos de la semifinal, argumentando la supuesta mala inclusión del defensor Marcos Rojo, quien disputó el encuentro de vuelta tras ser habilitado a último momento por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
El club platense ya fue notificado de la presentación presentada por la entidad carioca y dispone de plazo hasta la próxima semana para realizar su descargo correspondiente.
La postura de Estudiantes ante el reclamo de Flamengo: tranquilidad absoluta respaldada por el TAS
En el entorno de la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón reina la calma. Desde la institución albirroja remarcan que el zaguero central figuraba formalmente inscripto en la lista de buena fe desde las 11:00 de la mañana de la jornada del partido en Río de Janeiro, contando con el debido aval del máximo organismo del arbitraje deportivo a nivel mundial.
El origen del conflicto con el TMS y la resolución del TAS:
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Freno de la CONMEBOL: Previo al choque de ida en el estadio UNO (0-0), la CONMEBOL rechazó la inscripción de Rojo amparándose en el Artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, señalando que la AFA no tenía habilitada una ventana de pases oficial en el sistema TMS.
Apelación y fallo favorable: Estudiantes recurrió de urgencia al TAS, el cual emitió una medida cautelar haciendo lugar al pedido del Pincha. Con el fallo a favor, el entrenador Alexander Medina decidió alinearlo como titular en el Maracaná.
Precedente en el torneo local: Cabe recordar que, tras el dictamen del TAS, el marcador central ya había sumado minutos oficiales el fin de semana anterior en la Liga Profesional frente a San Lorenzo.
Qué dicen los especialistas sobre el reclamo de Flamengo
Expertos en derecho deportivo internacional manifestaron su sorpresa ante la jugada del conjunto de Río de Janeiro.
Juristas citados por Olé señalaron que resulta difícil encontrar un asidero legal al reclamo de Flamengo contra la CONMEBOL, dado que la habilitación del futbolista respondió a una orden directa del TAS, autoridad jurídica de rango superior con competencia definitiva en la materia sobre los estatutos confederativos.
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