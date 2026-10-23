Flamengo pidió los puntos de la semifinal con Estudiantes de La Plata: los motivos

Freno de la CONMEBOL: Previo al choque de ida en el estadio UNO (0-0), la CONMEBOL rechazó la inscripción de Rojo amparándose en el Artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, señalando que la AFA no tenía habilitada una ventana de pases oficial en el sistema TMS.