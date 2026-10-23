Marcos Rojo, emocionado tras el Maracanazo de Estudiantes: "Este club no sabe de imposibles"

"LA EMOCIÓN QUE SIENTO ES INEXPLICABLE, NO SE SI ALGUNA VEZ LO SENTÍ EN MI CARRERA"



La palabra de MARCOS ROJO



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La tercera final de la Copa Libertadores para Marcos Rojo y la ilusión de la quinta estrella para Estudiantes

Para Marcos Rojo, la gran cita del próximo 28 de noviembre en Montevideo representará la tercera final de Copa Libertadores de su carrera profesional, pero la segunda luciendo la camiseta albirroja:

2009: Fue campeón de América con tan solo 19 años en aquella épica consagración de Estudiantes ante Cruzeiro en el Mineirão.

2023: Estaba en Boca cuando jugó la final ante Fluminense, aunque no pudo estar en cancha por una expulsión.

Con esta nueva oportunidad en puerta, el zaguero buscará ingresar nuevamente en las páginas doradas de la institución platense para conquistar el quinto trofeo continental del León sobre seis finales jugadas.

El mensaje a Palmeiras: "Somos 11 contra 11 y el que pone más corazón se lleva la victoria"

En el horizonte asoma Palmeiras, otro gigante del continente que viene de eliminar a Fluminense en los penales. Si bien el poderío presupuestario de las potencias de Brasil suele colocar a sus equipos como favoritos en los papeles, Rojo mandó un contundente mensaje de cara al choque por la Gloria Eterna.

"Acá adentro somos 11 contra 11 y el que tiene más deseos de ganar y pone más corazón es el que tiene más chances de llevarse la victoria", sentenció el marcador central antes de unirse a los festejos de sus compañeros en el vestuario.