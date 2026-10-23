Marcos Rojo, emocionado tras el Maracanazo de Estudiantes: "Este club no sabe de imposibles"
El referente "pincha" fue habilitado para esta revancha ante Flamengo y no ocultó su emocionó en la previa a disptuar su tercera final de Copa Libertadores.
Luego de empatar sin goles en ambos cruces de semifinales frente al poderoso Flamengo, Estudiantes de La Plata firmó una gesta inolvidable en el Estadio Maracaná: resistió casi todo el segundo tiempo con diez hombres y se clasificó por penales a su sexta final de Copa Libertadores, esta vez con Marcos Rojo en cancha.
Minutos después del histórico desenlace, el defensor que regresó al club de sus amores para disputar las instancias decisivas del torneo y que fue habilitado recién para esta revancha, expresó toda su emoción ante los micrófonos. "Este grupo no sabe de imposibles", detacó.
El experimentado zaguero albirrojo, que volvió al Pincha tras su paso por Boca Juniors, valoró el temple y la identidad del equipo conducido por Eduardo Domínguez para sobreponerse a las adversidades.
"Esto es Estudiantes, no tiene explicación. Vinimos a una cancha difícil, nos plantamos e hicimos un gran primer tiempo. Tuvimos nuestras chances, yo tuve dos muy claras. En el segundo tiempo se hizo cuesta arriba, nos expulsaron a uno, pero este club no sabe de imposibles", analizó el defensor.
Asimismo, Rojo remarcó la importancia del plantel para sostener la intensidad en Río de Janeiro: "Sabíamos que afuera teníamos compañeros que estaban igual o mejor que nosotros, el recambio siguió y luchamos hasta el final, creyendo que lo podíamos lograr".
La tercera final de la Copa Libertadores para Marcos Rojo y la ilusión de la quinta estrella para Estudiantes
Para Marcos Rojo, la gran cita del próximo 28 de noviembre en Montevideo representará la tercera final de Copa Libertadores de su carrera profesional, pero la segunda luciendo la camiseta albirroja:
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2009: Fue campeón de América con tan solo 19 años en aquella épica consagración de Estudiantes ante Cruzeiro en el Mineirão.
2023: Estaba en Boca cuando jugó la final ante Fluminense, aunque no pudo estar en cancha por una expulsión.
Con esta nueva oportunidad en puerta, el zaguero buscará ingresar nuevamente en las páginas doradas de la institución platense para conquistar el quinto trofeo continental del León sobre seis finales jugadas.
El mensaje a Palmeiras: "Somos 11 contra 11 y el que pone más corazón se lleva la victoria"
En el horizonte asoma Palmeiras, otro gigante del continente que viene de eliminar a Fluminense en los penales. Si bien el poderío presupuestario de las potencias de Brasil suele colocar a sus equipos como favoritos en los papeles, Rojo mandó un contundente mensaje de cara al choque por la Gloria Eterna.
"Acá adentro somos 11 contra 11 y el que tiene más deseos de ganar y pone más corazón es el que tiene más chances de llevarse la victoria", sentenció el marcador central antes de unirse a los festejos de sus compañeros en el vestuario.
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