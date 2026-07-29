Castigo histórico en Brasil: no volverá a jugar hasta que se recupere el rival que lesionó

Durante la audiencia, el defensor se mostró visiblemente afectado por lo sucedido y aseguró que nunca tuvo intención de lesionar a su rival: “Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro”, expresó entre lágrimas. Además, explicó que desde el momento de la lesión sigue de cerca la evolución de Gabriel Pec y remarcó que se trató de una jugada propia del desarrollo del partido y no de una acción deliberada.

La sanción representa también un problema deportivo para Internacional, que atraviesa un momento delicado en el Brasileirao. El conjunto de Porto Alegre marcha 16° en la tabla, apenas por encima de la zona de descenso, y acumula cuatro derrotas consecutivas, por lo que perder a uno de sus habituales titulares supone un golpe adicional en una temporada que no da respiro.

La decisión del STJD ya abrió un fuerte debate en Brasil: mientras algunos consideran que se trata de una medida ejemplificadora, otros entienden que establece un peligroso precedente al vincular directamente la duración de una sanción con el tiempo de recuperación de la víctima.