El éxito "Avenida Brasil" vuelve a Telefe con Virginia Lago al frente: cuándo y a qué hora estrena

De qué trata Avenida Brasil

La ficción, producida por Rede Globo, sigue la historia de Rita (Débora Falabella), una niña cuya vida cambia por completo tras la muerte de su padre. Su madrastra, Carminha (Adriana Esteves), junto a su amante Max (Maxwell Oliveira), logra deshacerse de ella y la envía lejos de su hogar.

Con el paso del tiempo, Rita es adoptada por una familia que la lleva a vivir a la Argentina y pasa a llamarse Nina. Ya adulta, decide regresar para llevar adelante un elaborado plan de venganza contra Carminha, infiltrándose en su casa como cocinera.

En medio de ese enfrentamiento aparece Jorgito (Cauã Reymond), el gran amor de la infancia de Nina e hijo de Carminha, un vínculo que terminará atravesando toda la historia.

Escrita por João Emanuel Carneiro, la telenovela reunió a un destacado elenco integrado por Cauã Reymond, Débora Falabella, Murilo Benício, Ísis Valverde, Adriana Esteves, Maxwell Oliveira, Jorge Araújo, Marcello Novaes, Vera Holtz, José de Abreu, Marcos Caruso, Alexandre Borges, Heloísa Perissé y Tony Ramos, entre otros.

El sello de Virginia Lago vuelve a las tardes

Además del regreso de la exitosa ficción, la vuelta de Historias de Corazón también marcará el reencuentro del público con Virginia Lago, quien volverá a recibir a los televidentes con su clásico té y el estilo cercano que convirtió al ciclo en un sello distintivo de las tardes de Telefe.