El éxito "Avenida Brasil" vuelve a Telefe con Virginia Lago al frente: cuándo y a qué hora estrena
La conductora regresa a Telefe para encabezar una nueva edición del clásico "Historia del corazón", que tendrá al éxito brasileño como gran protagonista.
Telefe volverá a apostar por uno de los formatos más recordados de sus tardes. A partir del lunes 3 de agosto, a las 16:45, Virginia Lago regresará a la pantalla del canal para conducir una nueva temporada de Historias de Corazón, el ciclo que durante años presentó algunas de las ficciones más exitosas de la televisión.
En esta nueva etapa, la conductora volverá a recibir al público con su estilo inconfundible para dar paso a Avenida Brasil, la telenovela brasileña que marcó un antes y un después en la pantalla argentina y que tendrá una nueva emisión en Telefe.
El programa, que supo convertirse en un clásico de las tardes, recupera una fórmula que conquistó a los televidentes: la calidez de Virginia Lago como anfitriona y una de las ficciones más exitosas de los últimos años.
El regreso de un fenómeno de la televisión
Convertida en un verdadero éxito internacional, Avenida Brasil volverá a contar la historia de Rita, una mujer decidida a recuperar la vida que le fue arrebatada durante su infancia por su madrastra.
La producción ya había logrado un enorme impacto cuando llegó por primera vez a la televisión argentina en 2012 y, dos años más tarde, volvió a convertirse en un fenómeno de audiencia. Su capítulo final, emitido el 8 de julio de 2014, fue celebrado con un multitudinario evento en el Luna Park y alcanzó picos de 27 puntos de rating, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la televisión abierta.
De qué trata Avenida Brasil
La ficción, producida por Rede Globo, sigue la historia de Rita (Débora Falabella), una niña cuya vida cambia por completo tras la muerte de su padre. Su madrastra, Carminha (Adriana Esteves), junto a su amante Max (Maxwell Oliveira), logra deshacerse de ella y la envía lejos de su hogar.
Con el paso del tiempo, Rita es adoptada por una familia que la lleva a vivir a la Argentina y pasa a llamarse Nina. Ya adulta, decide regresar para llevar adelante un elaborado plan de venganza contra Carminha, infiltrándose en su casa como cocinera.
En medio de ese enfrentamiento aparece Jorgito (Cauã Reymond), el gran amor de la infancia de Nina e hijo de Carminha, un vínculo que terminará atravesando toda la historia.
Escrita por João Emanuel Carneiro, la telenovela reunió a un destacado elenco integrado por Cauã Reymond, Débora Falabella, Murilo Benício, Ísis Valverde, Adriana Esteves, Maxwell Oliveira, Jorge Araújo, Marcello Novaes, Vera Holtz, José de Abreu, Marcos Caruso, Alexandre Borges, Heloísa Perissé y Tony Ramos, entre otros.
El sello de Virginia Lago vuelve a las tardes
Además del regreso de la exitosa ficción, la vuelta de Historias de Corazón también marcará el reencuentro del público con Virginia Lago, quien volverá a recibir a los televidentes con su clásico té y el estilo cercano que convirtió al ciclo en un sello distintivo de las tardes de Telefe.
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