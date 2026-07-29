La drástica decisión que tomó Neymar con la Selección de Brasil: "Ya no quiero más"

Durante la misma entrevista en la que confirmó su retiro, el futbolista también aprovechó para responder a versiones surgidas sobre un supuesto conflicto con jóvenes integrantes del plantel de Santos. En los últimos días habían circulado informaciones que aseguraban que Ney había mantenido un fuerte cruce con Gabriel Bontempo y Joao Ananias luego del empate 2-2 frente a Chapecoense, acusándolo de burlarse del rendimiento de ambos futbolistas.

El capitán del equipo paulista rechazó esas versiones y explicó que únicamente realizó un llamado de atención dentro del vestuario por el rendimiento colectivo. "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso", afirmó. Además, aclaró que no fue el único referente que tomó la palabra tras el encuentro. "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron", agregó.

El paso de Neymar con la camiseta de Brasil

Neymar disputó cuatro ediciones de la Copa del Mundo y fue protagonista de una generación que intentó devolverle al país la gloria mundialista que no consigue desde Corea-Japón 2002. Entre sus principales conquistas aparecen la Copa Confederaciones de 2013 y, especialmente, la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, un logro histórico para el fútbol brasileño que se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos de su carrera.

Pese a esos éxitos, el gran objetivo siempre fue levantar la Copa del Mundo, una cuenta pendiente que finalmente no pudo saldar. Su último gol con la camiseta de Brasil llegó justamente en el partido frente a Noruega, cuando convirtió de penal antes de que el conjunto europeo sellara la victoria por 2-1 que significó la eliminación brasileña.

Curiosamente, tanto el inicio como el final de su historia con la selección quedaron unidos por un mismo escenario. O menino Ney debutó con la Canarinha el 10 de agosto de 2010 en el MetLife Stadium y dieciséis años después también disputó allí su último encuentro internacional.