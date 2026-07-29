El paraíso tropical en Brasil con sol asegurado, aguas cristalinas y playas tranquilas

Quienes prefieren un plan más relajado pueden recorrer playas como Praia Grande, Prainhas do Pontal do Atalaia o Praia do Forno, ideales para descansar, contemplar el paisaje y disfrutar de atardeceres inolvidables.

Dónde queda Arraial do Cabo

Arraial do Cabo se encuentra en el estado de Río de Janeiro, dentro de la conocida Región de los Lagos, una zona famosa por sus playas y balnearios.

Está ubicado a unos 165 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro y muy cerca de otros destinos turísticos como Cabo Frío y Búzios, por lo que muchos viajeros aprovechan el mismo recorrido para conocer varios lugares durante un mismo viaje.

Gracias a su combinación de playas paradisíacas, aguas cristalinas y un ambiente mucho más tranquilo que el de las grandes ciudades costeras, se convirtió en uno de los destinos preferidos por quienes buscan naturaleza y descanso.

Convocatoria (Arraial Praia do Forno1.jpg) Diego

Cómo llegar a Arraial do Cabo

La forma más habitual de llegar a Arraial do Cabo desde Argentina es tomar un vuelo hasta Río de Janeiro y, desde allí, continuar el viaje por carretera.

El trayecto terrestre puede realizarse en auto de alquiler, traslado privado o micro, con un tiempo aproximado de entre dos horas y media y tres horas, dependiendo del tránsito.

Otra alternativa es volar hasta el aeropuerto de Cabo Frío, ubicado a pocos kilómetros del destino, aunque la disponibilidad de vuelos suele ser más limitada. Una vez en Arraial do Cabo, la mayoría de las playas y puntos turísticos pueden recorrerse fácilmente en vehículo, taxi, aplicaciones de transporte o mediante las excursiones organizadas que parten desde el centro de la ciudad.