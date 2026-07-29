El paraíso tropical en Brasil con sol asegurado, aguas cristalinas y playas tranquilas
Un rincón de la Región de los Lagos que sorprende con aguas cristalinas, playas de arena blanca y un clima agradable para quienes buscan escapar de las bajas temperaturas.
Cuando llega el invierno, muchas personas aprovechan las vacaciones para viajar a lugares donde el clima todavía permite disfrutar del mar. Sin necesidad de cruzar el Caribe, Brasil cuenta con un destino que se ganó el apodo de "Caribe brasileño" gracias a sus playas de aguas transparentes y paisajes de postal.
Se trata de una pequeña ciudad costera que cada año atrae a miles de turistas por su naturaleza, sus excursiones en barco y la posibilidad de descansar en playas mucho más tranquilas que las de otros destinos brasileños. Durante julio, además, suele registrar días soleados y menos lluvias, lo que convierte a esta época en una de las mejores para visitarlo.
Qué se puede hacer en Arraial do Cabo
Una de las actividades más populares en Arraial do Cabo son los paseos en barco, que permiten recorrer algunas de las playas más espectaculares de la región y acceder a lugares que no pueden visitarse por tierra.
Entre las paradas más famosas se encuentra la Praia do Farol, ubicada dentro de una reserva protegida y considerada una de las playas más lindas de Brasil por la transparencia de sus aguas y la conservación de su entorno natural. Muchas excursiones también incluyen visitas a la Gruta Azul, una formación rocosa donde el reflejo del sol sobre el agua crea un intenso color azul.
El destino también es reconocido como uno de los mejores lugares del país para practicar buceo y snorkel. La claridad del agua permite observar una gran variedad de especies marinas, entre ellas tortugas, rayas, caballitos de mar y peces tropicales.
Quienes prefieren un plan más relajado pueden recorrer playas como Praia Grande, Prainhas do Pontal do Atalaia o Praia do Forno, ideales para descansar, contemplar el paisaje y disfrutar de atardeceres inolvidables.
Dónde queda Arraial do Cabo
Arraial do Cabo se encuentra en el estado de Río de Janeiro, dentro de la conocida Región de los Lagos, una zona famosa por sus playas y balnearios.
Está ubicado a unos 165 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro y muy cerca de otros destinos turísticos como Cabo Frío y Búzios, por lo que muchos viajeros aprovechan el mismo recorrido para conocer varios lugares durante un mismo viaje.
Gracias a su combinación de playas paradisíacas, aguas cristalinas y un ambiente mucho más tranquilo que el de las grandes ciudades costeras, se convirtió en uno de los destinos preferidos por quienes buscan naturaleza y descanso.
Cómo llegar a Arraial do Cabo
La forma más habitual de llegar a Arraial do Cabo desde Argentina es tomar un vuelo hasta Río de Janeiro y, desde allí, continuar el viaje por carretera.
El trayecto terrestre puede realizarse en auto de alquiler, traslado privado o micro, con un tiempo aproximado de entre dos horas y media y tres horas, dependiendo del tránsito.
Otra alternativa es volar hasta el aeropuerto de Cabo Frío, ubicado a pocos kilómetros del destino, aunque la disponibilidad de vuelos suele ser más limitada. Una vez en Arraial do Cabo, la mayoría de las playas y puntos turísticos pueden recorrerse fácilmente en vehículo, taxi, aplicaciones de transporte o mediante las excursiones organizadas que parten desde el centro de la ciudad.
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