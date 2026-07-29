Uruguay: una adolescente mató a su abuela y confesó que siguió las órdenes de un juego

Fuentes de la investigación a las que tuvo acceso el portal uruguayo Subrayado, indicaron que “es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió (el homicidio). Sin perjuicio, sí necesita atención psiquiátrica, ya que había interrumpido la misma y la medicación”.

A su vez, desde Fiscalía informaron que fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde será evaluada por profesionales de la salud.

Tras recibir el alta médica, la joven deberá permanecer internada de forma preventiva en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por un plazo de 150 días, mientras avanza la causa judicial.

La imputación, formalizada este martes, es por “la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”.