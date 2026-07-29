Uruguay: una adolescente mató a su abuela y confesó que siguió las órdenes de un juego
La víctima de 81 años recibió al menos siete puñaladas y la Justicia pidió pericias psiquiátricas de la menor.
Un crimen conmocionó a Uruguay. Una adolescente de 13 años mató a su abuela y confesó que para hacerlo siguió las órdenes de un videojuego. La joven permanece a disposición de la Justicia y su celular fue secuestrado, junto al arma blanca que fue presuntamente usada para el crimen.
El asesinato ocurrió en el complejo de viviendas en el que vivían ambas. Un vecino escuchó a la anciana gritar y fue hasta una seccional policial a dar aviso al personal de la Guardia Republicana, una fuerza especial del país. Cuando los agentes llegaron a la escena la mujer ya había fallecido: estaba sin signos vitales.
Según surge de las primeras investigaciones, la menor tenía esquizofrenia y estaba internada en un centro de salud mental, del que se retiró sin el alta médica. Tras esta fuga, había quedado al cuidado de su abuela. La adolescente la apuñaló en varias partes del cuerpo. Al lado de su cuerpo estaba una cuchilla que había sido limpiada.
En un primer momento, la adolescente declaró que ella se estaba bañando cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, luego reconoció que había matado a su abuela tras recibir esa supuesta orden en un juego online.
El relato, según lo consignado por Teledoce, presentó inconsistencias. La menor será sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si es consciente de sus actos.
Fuentes de la investigación a las que tuvo acceso el portal uruguayo Subrayado, indicaron que “es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió (el homicidio). Sin perjuicio, sí necesita atención psiquiátrica, ya que había interrumpido la misma y la medicación”.
A su vez, desde Fiscalía informaron que fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde será evaluada por profesionales de la salud.
Tras recibir el alta médica, la joven deberá permanecer internada de forma preventiva en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por un plazo de 150 días, mientras avanza la causa judicial.
La imputación, formalizada este martes, es por “la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”.
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