La respuesta de Edinson Cavani a los silbidos de los hinchas de Boca: "A seguir y seguir"
El capitán del Xeneize compartió un mensaje de aliento en Instagram tras el duro recibimiento en La Bombonera en el empate ante Racing.
El empate 1-1 contra Racing, en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, dejó a Boca en el centro de la crítica de sus propios hinchas, quienes manifestaron su enojo durante el partido debido al mal momento del equipo. Entre los futbolistas más cuestionados estuvo Edinson Cavani.
El goleador uruguayo fue silbado cuando fue reemplazado junto a Alan Velasco cerca de la mitad del segundo tiempo. Los silbidos y cánticos de desaprobación acompañaron a los jugadores desde antes de comenzar el partido, con frases como “Esta tarde cueste lo que cueste” y “Con la camiseta de Boca es ganar o morir”, que reflejan la impaciencia y frustración del público.
Durante el encuentro, los ánimos no se calmaron y el grito “Movete, Xeneize, movete” se hizo sentir para apurar al equipo, que comenzó perdiendo con un gol de Santiago Solari y empató sobre el final con un cabezazo de Milton Giménez.
Ante este contexto, Cavani decidió responder desde su cuenta de Instagram con un mensaje motivacional para él y sus compañeros. “A seguir y seguir”, escribió junto a un emoji de manos apretadas, acompañado de una foto suya en La Bombonera durante el partido. Además, el usuario que publicó la imagen le dedicó unas palabras de aliento: “Nunca mucho cuesta poco”.
Este mensaje refleja la intención del delantero uruguayo de mantenerse firme y seguir adelante pese a las críticas y al mal momento del equipo, que acumula una racha de 12 partidos sin ganar.
