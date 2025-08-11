Qué hay detrás de la inclusión de Edinson Cavani entre los titulares de Boca, según Roberto Leto
El delantero, cuestionado por los hinchas, apareció sorpresivamente como titular ante Racing. El periodista partidario aseguró que la decisión fue “rara” y dio detalles sobre lo sucedido.
Boca atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Sin victorias en los últimos doce partidos, fuera de toda competencia internacional y con el único objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026, algo que hasta el momento está lejos, el clima en el club de la Ribera es de máxima tensión y preocupa mucho puertas adentro.
En ese contexto, el empate 1-1 contra Racing en La Bombonera dejó una imagen que sorprendió a propios y extraños: Edinson Cavani en el once inicial. El delantero uruguayo, con un flojo presente y sin goles en los últimos encuentros, no venía siendo titular. Su inclusión, en pleno mal momento, generó especulaciones y críticas dentro de los hinchas.
Incluso, versiones periodísticas apuntan a que Cavani es muy cercano a Juan Román Riquelme. El periodista Pablo Carrozza, por ejemplo, vinculó la reciente salida de Marcos Rojo a Racing con un supuesto comentario del defensor en contra del presidente xeneize durante un asado.
En declaraciones a Splendid AM 990, el periodista Roberto Leto fue contundente: “Russo trabajó trece días con Cavani en el banco y cuando fueron a dar el equipo, apareció de titular. Capaz Russo te puede decir: ‘yo hago eso para despistar’ o cualquier técnico te puede decir: ‘lo vi mejor así’. Nunca lo vamos a poder saber, pero lo que sí te puedo decir es que fue raro, sí, fue raro”.
Leto también describió el desahogo que mostró Riquelme tras el empate sobre el final: “Lo vi a Riquelme como que festejó mucho el gol porque una derrota más, y más en otro clásico, iba a ser duro. Boca hace más de un año y medio que no gana un clásico: de los últimos siete, no ganó ninguno. Creo que fue el desahogo de decir: ‘bueno, por lo menos empatamos’”.
Sobre el futuro del técnico Miguel Ángel Russo, el panorama tampoco es claro: “Boca no va para atrás ni para adelante en estos momentos. Y no sabés tampoco el futuro del técnico, porque Russo está endeble. Él dice que está fuerte, pero quizás muchos que están alrededor no lo ven tan fuerte. Conociéndolo a Miguel, es un tipo que va al frente, pero ya en Boca pasaron Gago, Herrón… y si se va Russo, en ocho meses se comerían cuatro técnicos”.
La incógnita ahora es si Cavani seguirá en el equipo titular o si fue solo una movida puntual en medio de la tormenta. Lo cierto es que, en un club con la política y el fútbol entrelazados como Boca, cada decisión tiene más de un trasfondo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario