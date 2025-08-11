Qué hay detrás de la inclusión de Edinson Cavani entre los titulares de Boca, según Roberto Leto

Sobre el futuro del técnico Miguel Ángel Russo, el panorama tampoco es claro: “Boca no va para atrás ni para adelante en estos momentos. Y no sabés tampoco el futuro del técnico, porque Russo está endeble. Él dice que está fuerte, pero quizás muchos que están alrededor no lo ven tan fuerte. Conociéndolo a Miguel, es un tipo que va al frente, pero ya en Boca pasaron Gago, Herrón… y si se va Russo, en ocho meses se comerían cuatro técnicos”.

La incógnita ahora es si Cavani seguirá en el equipo titular o si fue solo una movida puntual en medio de la tormenta. Lo cierto es que, en un club con la política y el fútbol entrelazados como Boca, cada decisión tiene más de un trasfondo.