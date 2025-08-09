Video: los hinchas de Boca estallaron contra Velasco y Cavani en el empate ante Racing
Los dos jugadores fueron silbados y reprobados por gran parte de los hinchas al salir del campo, en una tarde marcada por la tensión.
En un partido cargado de nervios y emociones encontradas, el empate 1-1 entre Boca y Racing en La Bombonera dejó a los hinchas visiblemente molestos, especialmente con dos figuras del equipo: Alan Velasco y Edinson Cavani.
Cuando Miguel Ángel Russo decidió realizar modificaciones a los 20 minutos del segundo tiempo, sacó del campo a Velasco y Cavani para darle ingreso a Milton Giménez y Williams Alarcón. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, ambos futbolistas fueron recibidos con una lluvia de silbidos y expresiones de reprobación por parte de gran parte del público presente.
El momento fue tenso y el ambiente pesado, con la Bombonera manifestando claramente su frustración ante el rendimiento del equipo, que no logró quebrar la paridad durante buena parte del encuentro. Aunque algunos pocos aplausos intentaron acompañar las salidas, predominó el descontento, reflejando el malestar general con la falta de resultados y las actuaciones individuales.
La situación en el estadio se agudizó minutos después, cuando Racing logró abrir el marcador con un gol de Santiago Solari. Desde entonces, la hinchada empezó a exigir más compromiso y reacción, coreando “Movete Boca movete” con fuerza, un grito que resume la ansiedad y la urgencia de la afición por ver a su equipo volver a la victoria.
Esta noche volvió a evidenciar que el clima en La Bombonera no está para nada tranquilo, y que la paciencia con el cuerpo técnico y los jugadores se está agotando rápidamente. El empate ante un rival directo como Racing suma presión y genera preocupación de cara a los próximos desafíos del club.
