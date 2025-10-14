Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos en Austin
La Fórmula 1 desembarca en América con el campeonato de pilotos al rojo vivo y McLaren ya consagrado en constructores. ¿Podrá el argentino sumar sus primeros puntos con el incontrolable Alpine?
La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su etapa decisiva con el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el imponente Circuit of the Americas, en Austin. Con el título de constructores ya en manos de McLaren, todas las miradas están puestas en la lucha por la corona de pilotos, una definición que promete extenderse hasta las últimas curvas del calendario.
Oscar Piastri llega como líder con 336 puntos, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, a solo 22 unidades, mientras que Max Verstappen, tercero con 273, aún conserva esperanzas de pelear por la cima. El triunfo de George Russell con Mercedes en Singapur revitalizó la competencia, cortando momentáneamente el dominio del equipo británico y agregando tensión a una temporada que se ha caracterizado por la paridad entre las principales escuderías.
Entre los pilotos que llegan con expectativas renovadas está el argentino Franco Colapinto con Alpine. Después de una última destacada actuación, donde rozó la zona de puntos, el joven de Pilar busca en Austin lograr su gran objetivo: ingresar por primera vez en el top 10. El equipo francés ha trabajado intensamente en la mejora del rendimiento aerodinámico y en la tracción del auto, clave para mantener un ritmo competitivo en las tandas largas.
El calor será otro factor determinante, con pronósticos que superan los 30 grados y que pondrán a prueba la gestión de neumáticos y el desgaste físico de los pilotos. Todo está listo para un nuevo capítulo en una temporada apasionante, donde la definición del título y la evolución de Colapinto prometen capturar la atención de los fanáticos del automovilismo en todo el continente.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario