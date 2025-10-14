Franco Colapinto apunta a sumar en Austin: "Haremos todo lo posible para conseguir puntos"
El piloto argentino analizó sus chances con Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos y aseguró que la escudería trabaja para cerrar el año en alza.
Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. El próximo fin de semana, el piloto argentino volverá a subirse a su Alpine para disputar el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, donde buscará reencontrarse con el rendimiento que le permitió destacarse el año pasado con Williams y sumar puntos en la clasificación general.
Antes de viajar a Austin, compartió sus sensaciones y expectativas para esta carrera, en un tramo clave de la temporada donde también se define su continuidad en la categoría. “No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas competencias, pero seguimos trabajando duro como equipo y centrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista”, señaló el bonaerense de 22 años, que viene de finalizar 16° en el Gran Premio de Singapur, superando a su compañero Pierre Gasly.
Consciente de que Alpine atraviesa un año de altibajos, el argentino remarcó que el grupo se mantiene enfocado. “Estoy seguro de que hay carreras que se adaptan mejor a nosotros. Haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos antes del cierre del campeonato”, sostuvo. También analizó lo ocurrido en la fecha anterior: “En Singapur hicimos una buena salida y pudimos pelear en algunos momentos, pero no tuvimos el ritmo suficiente para alcanzar el top ten”.
Colapinto ya tiene buenos recuerdos en Austin. En 2024, cuando aún corría para Williams, logró el décimo puesto y se llevó un punto, su segundo mejor resultado desde su debut. “El Circuito de las Américas es increíble para manejar. Además, al ser un fin de semana con formato sprint, tendremos dos oportunidades de correr, lo cual siempre es una motivación extra”, explicó.
El piloto agregó que pasó los últimos días en la sede de Alpine, en Enstone, para analizar datos y preparar estrategias. “Trabajaremos duro desde el primer día para ofrecer un buen espectáculo. Me encanta correr en Estados Unidos, donde siempre hay muchos argentinos apoyando”, afirmó.
Por su parte, Gasly reconoció que el equipo aún no alcanza el nivel deseado, pero destacó que las modificaciones recientes en el coche “aportaron información valiosa” para mejorar. Así, la escudería francesa intentará que en Austin se empiece a ver un salto de rendimiento que permita a Franco mantenerse en zona de protagonismo y, con algo de suerte, repetir la hazaña de sumar puntos como en 2024.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
