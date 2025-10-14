Franco Colapinto apunta a sumar en Austin: "Haremos todo lo posible para conseguir puntos"

El piloto agregó que pasó los últimos días en la sede de Alpine, en Enstone, para analizar datos y preparar estrategias. “Trabajaremos duro desde el primer día para ofrecer un buen espectáculo. Me encanta correr en Estados Unidos, donde siempre hay muchos argentinos apoyando”, afirmó.

Por su parte, Gasly reconoció que el equipo aún no alcanza el nivel deseado, pero destacó que las modificaciones recientes en el coche “aportaron información valiosa” para mejorar. Así, la escudería francesa intentará que en Austin se empiece a ver un salto de rendimiento que permita a Franco mantenerse en zona de protagonismo y, con algo de suerte, repetir la hazaña de sumar puntos como en 2024.

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

: 14.30 a 15.30. Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

14 a 14.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.