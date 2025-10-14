El guiño especial de Williams a Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos
La escudería británica publicó un video del argentino tras su gran actuación en Austin 2024, donde sumó su primer punto en la Fórmula 1.
Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío en la Fórmula 1, pero a días del Gran Premio de Estados Unidos, un gesto inesperado de su antigua escudería, Williams, lo volvió a poner en el centro de la escena. El equipo británico recordó en redes sociales uno de los momentos más destacados del argentino durante su temporada debut, con un mensaje que muchos interpretaron como un guiño de admiración y cariño hacia el piloto.
“Un frenesí en Austin el año pasado”, escribió la cuenta oficial junto a un video e el que se ve a Franco celebrando en el circuito de las Américas, donde logró un valioso décimo puesto en 2024. Aquella actuación, además de darle su primer punto en la categoría, marcó una de las mejores actuaciones del equipo en esa campaña. El clip, acompañado por imágenes de su festejo y el ambiente del paddock texano, rápidamente se volvió viral entre los fanáticos argentinos.
El recuerdo no pasó inadvertido. Colapinto, que hoy forma parte del equipo Alpine, regresa a Austin con el desafío de repetir -o incluso mejorar- aquella performance. En su primer paso por el circuito estadounidense, había dejado una muy buena impresión al clasificarse a la SQ3 de la Sprint Qualy, superando a su entonces compañero Alex Albon. Luego, en la carrera corta, terminó en el duodécimo lugar, mostrando un ritmo sólido frente a pilotos de mayor trayectoria.
Pero su mejor versión llegó el domingo: pese a quedar eliminado en la Q1, el argentino protagonizó una remontada brillante y finalizó en el décimo lugar. Aquella jornada no solo significó su ingreso al top 10, sino también el reconocimiento por una maniobra espectacular sobre Fernando Alonso, elegida como “la mejor del año” por la propia F1.
El gesto de Williams llega en un momento especial para Colapinto, quien atraviesa su segunda temporada completa en la Máxima y busca consolidarse como una de las promesas con más proyección del automovilismo mundial. En Alpine confían en su talento y el propio piloto se muestra optimista de cara al fin de semana en Texas, donde intentará sumar puntos nuevamente.
Con el recuerdo fresco de su mejor actuación y el guiño público de su antiguo equipo, el pilarense llega a Austin con un doble incentivo: defender su presente y honrar aquel pasado que marcó el inicio de su historia en la Máxima.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
