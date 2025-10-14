El guiño especial de Williams a Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos

Embed A fan frenzy in Austin last year



2024 pic.twitter.com/s9AASt994D — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) October 14, 2025

El gesto de Williams llega en un momento especial para Colapinto, quien atraviesa su segunda temporada completa en la Máxima y busca consolidarse como una de las promesas con más proyección del automovilismo mundial. En Alpine confían en su talento y el propio piloto se muestra optimista de cara al fin de semana en Texas, donde intentará sumar puntos nuevamente.

Con el recuerdo fresco de su mejor actuación y el guiño público de su antiguo equipo, el pilarense llega a Austin con un doble incentivo: defender su presente y honrar aquel pasado que marcó el inicio de su historia en la Máxima.

James Vowles y Colapinto Franco Colapinto y James Vowles, en la Fórmula 1. Foto: Williams Racing.

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

: 14.30 a 15.30. Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

14 a 14.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.