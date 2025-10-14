El apodo con el que la prensa europea empieza a rendirse ante el talento de Franco Colapinto
Tras su gran actuación en Singapur, el piloto de Alpine recibió elogios de la prensa italiana y un nuevo apodo que encendió el orgullo de sus fanáticos.
Franco Colapinto está empezando a dejar huella en la Fórmula 1 no solo por su rendimiento, sino también por la identidad que proyecta dentro y fuera de la pista. Aunque el piloto argentino aún atraviesa un proceso de adaptación en Alpine, su reciente actuación en el Gran Premio de Singapur fue suficiente para ganarse un nuevo reconocimiento en Europa.
En una carrera exigente, donde la estrategia y la concentración fueron clave, el piloto albiceleste mostró temple y agresividad, despertando elogios en la prensa especializada. Durante gran parte del GP, el joven bonaerense demostró competitividad frente a rivales de experiencia, logrando avanzar posiciones en la largada gracias a un impresionante “divebomb” en el que superó a tres autos.
A lo largo de la carrera se mantuvo en la lucha por el top 12, pero el desgaste de los neumáticos le impidió sostener el ritmo hasta el final, concluyendo 16°. Pese al resultado, su desempeño fue calificado de “decoroso” por el medio italiano Sky Sport F1, que además lo bautizó con un apodo que generó furor en redes: “El Gaucho”.
El mote no tardó en viralizarse. Fanáticos argentinos comenzaron a pedir que se vean banderas con la leyenda “El Gaucho Colapinto” en los próximos circuitos, celebrando que un medio europeo destaque su identidad nacional. El término, asociado a la valentía y al espíritu indomable del campo argentino, encaja perfectamente con la imagen que transmite al volante: un piloto decidido, con garra y coraje.
El comentario también fue respaldado por su entorno. Jamie Campbell-Walter, uno de sus representantes, reaccionó con un “me gusta” a la publicación italiana, reforzando el entusiasmo por cómo la prensa internacional empieza a reconocerlo. Con solo 22 años y una carrera en ascenso, Colapinto no solo está construyendo su camino en la Fórmula 1, sino también una marca personal que lo conecta con sus raíces.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario