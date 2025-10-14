El apodo con el que la prensa europea empieza a rendirse ante el talento de Franco Colapinto

El comentario también fue respaldado por su entorno. Jamie Campbell-Walter, uno de sus representantes, reaccionó con un “me gusta” a la publicación italiana, reforzando el entusiasmo por cómo la prensa internacional empieza a reconocerlo. Con solo 22 años y una carrera en ascenso, Colapinto no solo está construyendo su camino en la Fórmula 1, sino también una marca personal que lo conecta con sus raíces.

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

: 14.30 a 15.30. Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

14 a 14.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.