Central Córdoba liquidó su triunfo ante Unión en el final y cortó una dura racha negativa

Central Córdoba vs. Unión: resultado en vivo

El Ferroviario atraviesa su peor momento de la temporada. A pesar de haber tenido un inicio histórico, que incluyó su primera participación internacional y el inolvidable triunfo 2-1 ante Flamengo en el Maracaná, el equipo se desinfló. Tras perder la Supercopa frente a Vélez, Central Córdoba no volvió a ganar, acumulando una seguidilla de cinco partidos sin triunfos que lo hizo caer fuera de la zona de clasificación.

El regreso de Lucas Varaldo, ya recuperado de su lesión, es una buena noticia y una esperanza para el cuerpo técnico y la afición, que esperan ver al equipo recuperar su mejor versión y sumar de a tres en casa para reengancharse en la pelea.

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, había liderado la Zona A discretamente. Sin embargo, una seguidilla de tres partidos sin victorias —dos empates (ante Independiente Rivadavia y Banfield) y una dura derrota como local frente al colista Aldosivi— le costó la punta.

Actualmente, el equipo santafesino se encuentra igualado en puntos con Boca, Estudiantes y Barracas Central, por lo que necesita el triunfo como visitante para despegarse de sus perseguidores, retomar la cima y dar un paso firme hacia los cuartos de final.

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Antes del encuentro, se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y varios otros clubes importantes de Argentina (como Rosario Central, San Lorenzo, Vélez y Racing) falleció el pasado miércoles a los 69 años tras luchar contra el cáncer.

Formaciones del duelo

Central Córdoba vs. Unión: datos del partido

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: José Castelli

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)