Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, Argentinos Juniors recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes a las 21:15 en el Estadio Diego Armando Maradona. El equipo de La Paternal atraviesa un gran momento como anfitrión, mientras que el Ferroviario llega con la urgencia de cortar una serie negativa.
El presente de Argentinos tiene un nombre propio: Hernán López Muñoz. El talentoso mediocampista se transformó en figura con actuaciones decisivas, como en el último triunfo por 2-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata. Además, el Bicho mantiene un invicto sólido en su estadio, donde venció a Unión, Racing, Lanús y Banfield, mostrando un rendimiento convincente y efectivo.
En la vereda opuesta, Central Córdoba atraviesa un presente complicado. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan cuatro partidos sin ganar, entre ellos la caída en la final de la Supercopa Argentina contra Vélez, y en la última fecha perdieron como locales ante Tigre.
Argentinos Juniors vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, Matías Vera, Lucas Besozzi, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
