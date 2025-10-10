MinutoUno

El romántico posteo de Pedro Rosemblat para Lali Espósito en su cumpleaños 34: "Alrededor tuyo se..."

El conductor de Gelatina no dudó en mostrar todo su amor para con la artista y se dejó ver sumamente tierno junto a ella en dos historias de Instagram.

El tierno posteo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito en su cumpleaños N°34.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas de la farándula argentina. Si bien se dedican a diferentes ámbitos artísticos, la artista y el conductor han logrado amalgamar sus vertiginosas vidas y no tardaron en convertirse en una dupla admirada por todos.

Lo cierto es que, este viernes 10 de octubre, la intérprete de "Fanático" está cumpliendo sus 34 años y su novio no dudó en desplegar todo su romanticismo, sin ser el clásico empalagoso. Primeramente, compartió una foto de Lali junto a uno de sus gatos y escribió: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana", compartió el joven referente del peronismo, acompañando el mensaje final con un emoji de corazón.

Luego, compartió un romántico y sensual video juntos, donde se puede ver a la estrella mundial envuelta en los brazos de Rosemblat, mientras se demuestran todo el amor que se tienen con besos y palabras en la playa. Allí, colocó la breve pero contundente frase "Te amo" y arrobó a su novia, de quien afirma estar profundamente enamorado.

Cómo comenzó el romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La historia de amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se gestó inicialmente a través de las redes sociales y el "algoritmo" de internet. Según ha contado la propia Lali, ella había visto contenidos de Pedro y le había llamado la atención. El acercamiento inicial ocurrió cuando la cantante se animó a dejarle un "chiste picante" en tono de broma a uno de sus posteos. El conductor le respondió, dando pie a una serie de mensajes que continuaron de forma casual.

Finalmente, el primer encuentro en persona se dio gracias a que ambos tenían amigos en común. El dueño del streaming Gelatina reveló que, de hecho, Lali fue quien le escribió primero y que su primer beso fue en España. Aunque los rumores de su relación ya circulaban a fines de 2023, la pareja decidió oficializar su noviazgo publicando románticas fotos juntos en la playa a principios de febrero de 2024. Desde entonces, mantienen su relación, la cual intentan preservar de la exposición mediática.

