El romántico posteo de Pedro Rosemblat para Lali Espósito en su cumpleaños 34: "Alrededor tuyo se..."

Cómo comenzó el romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La historia de amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se gestó inicialmente a través de las redes sociales y el "algoritmo" de internet. Según ha contado la propia Lali, ella había visto contenidos de Pedro y le había llamado la atención. El acercamiento inicial ocurrió cuando la cantante se animó a dejarle un "chiste picante" en tono de broma a uno de sus posteos. El conductor le respondió, dando pie a una serie de mensajes que continuaron de forma casual.

Finalmente, el primer encuentro en persona se dio gracias a que ambos tenían amigos en común. El dueño del streaming Gelatina reveló que, de hecho, Lali fue quien le escribió primero y que su primer beso fue en España. Aunque los rumores de su relación ya circulaban a fines de 2023, la pareja decidió oficializar su noviazgo publicando románticas fotos juntos en la playa a principios de febrero de 2024. Desde entonces, mantienen su relación, la cual intentan preservar de la exposición mediática.

Lali Esposito Pedro Rosemblat