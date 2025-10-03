Todo terminó sin goles entre Argentinos Juniors y Central Córdoba por el Torneo Clausura

En la vereda opuesta, Central Córdoba viene atravesando un presente complicado. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan ahora cinco partidos sin ganar, entre ellos la caída en la final de la Supercopa Argentina contra Vélez, y en la última fecha -previo a la actual- perdieron como locales ante Tigre. La falta de gol es uno de los problemas más notorios del equipo santiagueño, que pese a tener jugadores de experiencia no logra encontrar regularidad en el Clausura.