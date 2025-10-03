Todo terminó sin goles entre Argentinos Juniors y Central Córdoba por el Torneo Clausura
El Bicho no pudo estirar la racha de cuatro triunfos consecutivos como local y el Ferroviario se quedó con las ganas de volver al triunfo para no perder terreno.
Este viernes, el Estadio Diego Armando Maradona fue el escenario de un choque que dejó sabor a poco: Argentinos Juniors igualó 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El equipo de La Paternal venía atravesando un gran momento como anfitrión, pero no pudo sumar una nueva victoria que lo acerque a los primeros puestos, mientras que el Ferroviario tampoco logró cortar una serie negativa.
El presente de Argentinos tiene un nombre propio: Hernán López Muñoz. El talentoso mediocampista se transformó en figura con actuaciones decisivas, como en el último triunfo por 2-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata. Sin embargo, el Bicho no pudo mantener su racha de cuatro triunfos al hilo que alcanzó tras vencer a Unión, Racing, Lanús y Banfield, mostrando un rendimiento convincente y efectivo.
En la vereda opuesta, Central Córdoba viene atravesando un presente complicado. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan ahora cinco partidos sin ganar, entre ellos la caída en la final de la Supercopa Argentina contra Vélez, y en la última fecha -previo a la actual- perdieron como locales ante Tigre. La falta de gol es uno de los problemas más notorios del equipo santiagueño, que pese a tener jugadores de experiencia no logra encontrar regularidad en el Clausura.
Argentinos Juniors vs. Central Córdoba: formaciones
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, Matías Vera, Lucas Besozzi, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Argentinos Juniors vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario