Debate político en el Museo Histórico de La Boca: candidatos a diputados presentarán sus agendas sobre Deporte

Entre los principales expositores confirmados se encuentran:

Kelly Olmos: exministra y candidata a diputada nacional.

Santiago Roberto: candidato a diputado nacional.

Gustavo Mendelovich: candidato a diputado nacional.

Natalia Salvo: doctora y candidata a diputada nacional.

El panel se completará con la presencia del profesor Ernesto Giacomini, quien aportará su perspectiva académica y de gestión al debate.

El encuentro está dirigido a la comunidad, directivos de clubes y público en general interesado en conocer cómo los distintos sectores políticos planean impulsar políticas públicas para el deporte. La cita es clave para aquellos que buscan escuchar directamente las plataformas legislativas de quienes aspiran a representar al pueblo en el Congreso.