Debate político en el Museo Histórico de La Boca: candidatos a diputados presentarán sus agendas sobre Deporte
El conversatorio "El Deporte de los candidatos" se llevará a cabo el próximo martes 14 de octubre, con una importante convocatoria de dirigentes políticos.
El Museo Histórico de La Boca será la sede de un conversatorio que reunirá a candidatos a diputados nacionales para debatir sobre el presente y el futuro del deporte en Argentina.
El evento, titulado "El Deporte con los Candidatos", busca abrir un espacio de diálogo entre la política y la comunidad deportiva. Se llevará a cabo el próximo martes 14 de octubre a las 19 horas en el Museo Histórico de La Boca, ubicado en Almirante Brown 1399.
La organización de la actividad está a cargo del Palacio de Gobierno de la III República de La Boca, según informó Pablo Abbatángelo, histórico directivo del Club Atlético Boca Juniors.
"Un espacio de diálogo para pensar el presente y el futuro del deporte nacional junto a quienes aspiran a representar al pueblo en el Congreso", indicó el dirigente.
El conversatorio contará con la participación de un panel de aspirantes a ocupar bancas en el Congreso Nacional, quienes expondrán sus propuestas para el desarrollo del deporte a nivel nacional.
Entre los principales expositores confirmados se encuentran:
Kelly Olmos: exministra y candidata a diputada nacional.
Santiago Roberto: candidato a diputado nacional.
Gustavo Mendelovich: candidato a diputado nacional.
Natalia Salvo: doctora y candidata a diputada nacional.
El panel se completará con la presencia del profesor Ernesto Giacomini, quien aportará su perspectiva académica y de gestión al debate.
El encuentro está dirigido a la comunidad, directivos de clubes y público en general interesado en conocer cómo los distintos sectores políticos planean impulsar políticas públicas para el deporte. La cita es clave para aquellos que buscan escuchar directamente las plataformas legislativas de quienes aspiran a representar al pueblo en el Congreso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario