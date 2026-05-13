Sebastián Morquio atraviesa un difícil presente y pidió ayuda: "Necesito trabajar urgente"

La trayectoria de "Patota" Morquio, recordado por su paso en Huracán

Morquio nació en Uruguay y comenzó su carrera profesional en Nacional de Montevideo en 1996. Allí permaneció hasta 1998 antes de iniciar su recorrido internacional. Su llegada al fútbol argentino se produjo en 1999, cuando se incorporó a Huracán, club en el que dejó uno de los recuerdos más importantes de su trayectoria.

Con la camiseta del Globo disputó varias temporadas y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en el año 2000. Su estilo aguerrido dentro de la cancha y su personalidad hicieron que rápidamente se ganara el cariño de muchos hinchas.

sebatian morquio

Luego de su etapa en Parque Patricios, continuó su carrera en el exterior y tuvo un paso por el fútbol ruso. Más adelante regresó a la Argentina para defender las camisetas de El Porvenir, San Martín de Mendoza y Deportivo Maipú, institución en la que finalmente decidió retirarse como futbolista profesional en 2012. Además, dentro de su recorrido deportivo también aparece un título importante en el fútbol peruano. En 2003 integró el plantel de Alianza Lima que conquistó el Torneo Descentralizado.

A pesar de haber desarrollado una extensa carrera profesional, la realidad actual expone una problemática que atraviesan muchos exjugadores una vez finalizada su etapa dentro de las canchas. La dificultad para reinsertarse laboralmente y la ausencia de estabilidad económica después del retiro suelen convertirse en obstáculos complejos para numerosos jugadores.