Sebastián Morquio atraviesa un difícil presente y pidió ayuda: "Necesito trabajar urgente"
El exdefensor uruguayo, recordado por sus pasos en Huracán y otros, utilizó sus redes sociales para contar la complicada situación personal que atraviesa.
Sebastián “Patota” Morquio, exfutbolista uruguayo con extensa trayectoria en Sudamérica y recordado especialmente por su paso por Huracán, sorprendió este miércoles con un mensaje cargado de angustia en sus redes sociales. A los 50 años, el exdefensor pidió ayuda públicamente para conseguir trabajo y reconoció que atraviesa un momento económico muy delicado.
El exjugador, que supo construir una carrera importante en el fútbol argentino y también tuvo experiencias internacionales, utilizó sus plataformas digitales para expresar su preocupación y pedir colaboración a quienes puedan darle una oportunidad laboral. “Lo único que pido es un trabajo, poder trabajar”, escribió Morquio en el inicio del mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse entre hinchas y excompañeros.
Más adelante, contó que recientemente tuvo una breve experiencia laboral fuera del fútbol, aunque no logró sostenerse. “Estuve 15/20 días de mozo, pero no prosperó”, explicó. La situación, según describió el propio ex defensor, es urgente. “Lo preciso ya”, afirmó con crudeza, dejando en evidencia el difícil momento personal y económico que atraviesa actualmente.
En otro tramo de la publicación, el uruguayo apeló directamente a la solidaridad de quienes puedan tenderle una mano. “Cualquiera que tenga un trabajo para ofrecer, por favor que me avise. Como mucha gente, estamos pasando por un momento muy complicado y difícil”, expresó. El pedido generó una fuerte repercusión en redes sociales y despertó numerosos mensajes de apoyo de hinchas, periodistas y ex futbolistas que recordaron su extensa carrera dentro del fútbol profesional.
La trayectoria de "Patota" Morquio, recordado por su paso en Huracán
Morquio nació en Uruguay y comenzó su carrera profesional en Nacional de Montevideo en 1996. Allí permaneció hasta 1998 antes de iniciar su recorrido internacional. Su llegada al fútbol argentino se produjo en 1999, cuando se incorporó a Huracán, club en el que dejó uno de los recuerdos más importantes de su trayectoria.
Con la camiseta del Globo disputó varias temporadas y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en el año 2000. Su estilo aguerrido dentro de la cancha y su personalidad hicieron que rápidamente se ganara el cariño de muchos hinchas.
Luego de su etapa en Parque Patricios, continuó su carrera en el exterior y tuvo un paso por el fútbol ruso. Más adelante regresó a la Argentina para defender las camisetas de El Porvenir, San Martín de Mendoza y Deportivo Maipú, institución en la que finalmente decidió retirarse como futbolista profesional en 2012. Además, dentro de su recorrido deportivo también aparece un título importante en el fútbol peruano. En 2003 integró el plantel de Alianza Lima que conquistó el Torneo Descentralizado.
A pesar de haber desarrollado una extensa carrera profesional, la realidad actual expone una problemática que atraviesan muchos exjugadores una vez finalizada su etapa dentro de las canchas. La dificultad para reinsertarse laboralmente y la ausencia de estabilidad económica después del retiro suelen convertirse en obstáculos complejos para numerosos jugadores.
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