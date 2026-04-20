Central Córdoba vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Sin embargo, el presente en el torneo local no es tan alentador. El Calamar acumula cinco partidos sin victorias y se ubica en la undécima posición con 16 puntos, lo que lo obliga a ganar para seguir con chances concretas de clasificación. La diferencia con el último equipo que estaría ingresando a los playoffs es de apenas tres unidades, por lo que un triunfo en Santiago del Estero podría reinsertarlo de lleno en la pelea.