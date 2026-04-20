Central Córdoba vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Ferroviario, golpeado y casi sin margen, enfrenta a un Calamar revitalizado por su experiencia internacional pero obligado a ganar para sostener su ilusión de avanzar de fase.
Central Córdoba y Platense se verán las caras este lunes desde las 17:15 en el Estadio Madre de Ciudades, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 que encuentra a ambos equipos atravesando realidades muy distintas. Mientras el conjunto santiagueño llega sumido en una profunda crisis futbolística, el elenco de Vicente López combina el desgaste de la doble competencia con la necesidad imperiosa de sumar en el plano local.
El equipo dirigido por Lucas Pusineri atraviesa uno de sus momentos más complejos en el campeonato. Las tres derrotas consecutivas que acumula reflejan no solo una caída en los resultados, sino también en el funcionamiento colectivo. El contundente 5-0 sufrido ante Estudiantes, la caída 3-1 frente a Newell’s y el ajustado 1-0 contra Vélez dejaron al Ferroviario en la anteúltima posición de la Zona A, con apenas 12 puntos en su haber.
Ese presente lo deja prácticamente sin chances de clasificar a los octavos de final. Con una distancia de siete unidades respecto a los puestos de clasificación y solo nueve puntos en juego, Central Córdoba depende de una combinación improbable de resultados para mantenerse con vida en la competencia. Más allá de las matemáticas, el equipo necesita reencontrarse con una identidad que le permita cerrar el torneo de una manera más digna.
En la vereda opuesta aparece Platense, que vive un momento especial en su historia reciente. Su participación en la Copa Libertadores marcó un hito institucional y, pese a la derrota inicial ante Corinthians, logró reponerse con una victoria resonante por 2-1 frente a Peñarol en Montevideo. Ese triunfo en el Estadio Campeón del Siglo no solo le permitió sumar sus primeros puntos en el Grupo E, sino también reforzar la confianza de un plantel que busca competir en todos los frentes.
Sin embargo, el presente en el torneo local no es tan alentador. El Calamar acumula cinco partidos sin victorias y se ubica en la undécima posición con 16 puntos, lo que lo obliga a ganar para seguir con chances concretas de clasificación. La diferencia con el último equipo que estaría ingresando a los playoffs es de apenas tres unidades, por lo que un triunfo en Santiago del Estero podría reinsertarlo de lleno en la pelea.
El desafío para visitante será sostener el nivel competitivo mostrado en el plano internacional y trasladarlo al ámbito doméstico, donde la regularidad ha sido esquiva en las últimas fechas. Para el local, en tanto, el objetivo pasará por cortar la racha negativa y recuperar algo de confianza ante su gente. El cruce promete intensidad, con un equipo que juega prácticamente sus últimas cartas frente a otro que no puede permitirse dejar puntos en el camino si quiere seguir soñando.
Central Córdoba vs. Platense: probables formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Platense: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
Central Córdoba vs. Platense: otros datos
- Hora: 17.15.
- Estadio: Madre de Ciudades.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Nicolás Ramírez.
- TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario