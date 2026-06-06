La historia de Tim Payne, el neozelandés que se volvió famoso antes del Mundial 2026

Su recorrido en clubes le abrió también la puerta de la selección de Nueva Zelanda, con la que debutó en 2012 y con la que ya superó los 50 partidos internacionales. Además, formó parte del proceso que llevó al equipo a clasificarse al Mundial 2026, marcando el regreso del país a la máxima cita tras su última aparición en Sudáfrica 2010.

En la previa del torneo, sin embargo, su nombre tomó relevancia por un motivo distinto al deportivo: un influencer argentino que analizó las redes sociales de los futbolistas mundialistas detectó que Payne era uno de los jugadores con menor presencia en redes. Ese dato se viralizó y rápidamente sumó más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

La respuesta del jugador de Nueva Zelanda al influencer

Todo se originó cuando el creador de contenido argentino conocido como "Elscarso" buscó identificar al futbolista con menor exposición en redes sociales entre los clasificados al Mundial 2026. En su investigación, llegó al perfil de Payne, que en ese momento tenía menos de 5 mil seguidores en Instagram.

tim payne san lorenzo Payne, en 2014, enfrentó a San Lorenzo por el Mundial de Clubes.

A partir de esa publicación, el caso empezó a crecer rápidamente en redes. Usuarios de distintas plataformas comenzaron a seguir al defensor neozelandés y el tema se viralizó, impulsado también por otros creadores de contenido. En pocos días, su cuenta experimentó un crecimiento masivo, superando el millón de seguidores y multiplicando las interacciones en sus publicaciones.

Ante este inesperado aumento de popularidad, Payne reaccionó con agradecimiento. Desde sus redes sociales expresó su sorpresa y valoró el apoyo recibido, e incluso grabó un mensaje en español para saludar a la gran cantidad de nuevos seguidores que ganó en muy poco tiempo.