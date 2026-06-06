La historia de Tim Payne, el neozelandés que se volvió famoso antes del Mundial 2026
El defensor ganó gran notoriedad gracias a una campaña en redes sociales impulsada por un influencer argentino. Descubrí todos los detalles en la nota.
Tim Payne será uno de los nombres que dirá presente en el Mundial 2026, en una edición histórica que por primera vez contará con 48 selecciones y que genera gran expectativa a cinco días de su inicio. El defensor de Nueva Zelanda ganó gran notoriedad en redes sociales luego de que un influencer argentino lo mencionara como uno de los futbolistas menos conocidos del torneo.
En este contexto, Nueva Zelanda volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, luego de su última participación en Sudáfrica 2010. El seleccionado oceánico regresa al máximo escenario del fútbol con la ilusión de hacer un buen papel y dar el batacazo en el Grupo G, que tiene a Bélgica, Irán y Egipto.
La historia de Tim Payne y cómo revolucionó las redes sociales
Payne dio sus primeros pasos en el fútbol en Nueva Zelanda, donde se formó y debutó profesionalmente a fines de la década de 2000. En sus inicios pasó por Waitakere United, antes de tener una experiencia en el exterior al sumarse al Blackburn Rovers en Inglaterra.
Más adelante continuó su carrera en Estados Unidos, jugando en Portland Timbers 2, y luego regresó a su país natal. Allí volvió a competir en el fútbol local con Eastern Suburbs y, posteriormente, recaló en Wellington Phoenix en 2019, club en el que logró afianzarse y ganar continuidad como una de las piezas importantes del plantel.
Su recorrido en clubes le abrió también la puerta de la selección de Nueva Zelanda, con la que debutó en 2012 y con la que ya superó los 50 partidos internacionales. Además, formó parte del proceso que llevó al equipo a clasificarse al Mundial 2026, marcando el regreso del país a la máxima cita tras su última aparición en Sudáfrica 2010.
En la previa del torneo, sin embargo, su nombre tomó relevancia por un motivo distinto al deportivo: un influencer argentino que analizó las redes sociales de los futbolistas mundialistas detectó que Payne era uno de los jugadores con menor presencia en redes. Ese dato se viralizó y rápidamente sumó más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.
La respuesta del jugador de Nueva Zelanda al influencer
Todo se originó cuando el creador de contenido argentino conocido como "Elscarso" buscó identificar al futbolista con menor exposición en redes sociales entre los clasificados al Mundial 2026. En su investigación, llegó al perfil de Payne, que en ese momento tenía menos de 5 mil seguidores en Instagram.
A partir de esa publicación, el caso empezó a crecer rápidamente en redes. Usuarios de distintas plataformas comenzaron a seguir al defensor neozelandés y el tema se viralizó, impulsado también por otros creadores de contenido. En pocos días, su cuenta experimentó un crecimiento masivo, superando el millón de seguidores y multiplicando las interacciones en sus publicaciones.
Ante este inesperado aumento de popularidad, Payne reaccionó con agradecimiento. Desde sus redes sociales expresó su sorpresa y valoró el apoyo recibido, e incluso grabó un mensaje en español para saludar a la gran cantidad de nuevos seguidores que ganó en muy poco tiempo.
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