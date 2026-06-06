Los Pumas cayeron ante Nueva Zelanda en Bordeaux y se quedaron sin chances para el Circuito Mundial de Seven

Ya en la segunda mitad, Jordan Sepho adelantó una vez más a Francia. Los Pumas 7's estuvieron cerca de golpear, pero algunas indisciplinas terminaron inclinando la balanza a favor de los europeos, que lo cerraron por medio de Gregoire Arfeuil.

Formación: 3- Santino Zángara, 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez (C), 9- Pedro De Haro, 11- Luciano González Rizzoni, 2- Santiago Vera Feld, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 5- Martiniano Arrieta, 15- Juan Patricio Batac, 21- Mateo Fossati, 23- Timoteo Silva

Los Pumas 7's 35-19 Alemania (Partido 1)

El seleccionado argentino salió con todo en busca de la victoria: tras una gran pesca en ataque, el equipo combinó y Pedro De Haro logró romper la defensa rival para apoyar su try. En la jugada siguiente, luego de salir de una presión albiceleste por un penal, respondió y emparejó las acciones con su conquista. Un minuto después, apareció una de las figuras de Los Pumas 7's: Marcos Moneta recibió de frente y prendió el turbo para superar a los contrarios y volar hacia el ingoal. Ya en la última jugada de la primera etapa, fue el turno de Matteo Graziano de amagar y apoyó su conquista para irse al descanso arriba por una buena diferencia.

En el comienzo del segundo tiempo, Moneta llegó a su doblete tras una gran recuperación. Tras el descuento de Alemania, fue el turno de Gregorio Pérez Pardo de anotarse en el ingoal, aunque en el final el seleccionado europeo volvió a superar a la defensa argentina y decretó el 35-19 a favor de Los Pumas 7's.

Formación: 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez (C), 3- Santino Zángara, 9- Pedro De Haro, 2- Santiago Vera Feld, 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 5- Martiniano Arrieta, 15- Juan Patricio Batac, 21- Mateo Fossati, 23- Timoteo Silva