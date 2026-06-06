Horacio Zeballos volvió a hacer historia y se consagró bicampeón de Roland Garros en dobles
El marplatense ganó junto al español Marcel Granollers y sumó su tercer título de Grand Slam, consolidándose como uno de los mejores doblistas argentinos de todos los tiempos.
Horacio Zeballos continúa escribiendo páginas doradas para el tenis argentino. Este sábado, el marplatense se consagró nuevamente campeón de Roland Garros en la categoría de dobles masculino junto al español Marcel Granollers, al imponerse en la final frente a Harri Heliövaara y Henry Patten por 6-4 y 6-2.
La victoria no solo significó una nueva coronación en París, sino también la defensa exitosa del título obtenido en 2025. De esta manera, la dupla logró quedarse con el trofeo por segundo año consecutivo y ratificó su condición de una de las sociedades más fuertes del circuito.
El encuentro decisivo se disputó en la cancha Philippe-Chatrier y tuvo un claro dominio de la pareja hispano-argentina, que necesitó poco más de una hora para cerrar el partido y festejar ante un estadio colmado.
La campaña de Granollers y Zeballos fue prácticamente impecable. Los máximos favoritos del cuadro atravesaron todo el torneo sin ceder un solo set, una muestra de la enorme superioridad que exhibieron a lo largo de las dos semanas de competencia.
Para Zeballos, de 41 años, el título representa el tercero de Grand Slam de su carrera. Tras años de protagonismo en el circuito y varias finales perdidas en los torneos más importantes, el argentino consiguió romper esa barrera en Roland Garros 2025 y desde entonces encadenó una etapa brillante que también incluyó la conquista del US Open de ese mismo año.
El camino hacia la gloria no fue sencillo. Antes de alcanzar la cima, la pareja había quedado a las puertas de la consagración en certámenes de máxima jerarquía, entre ellos el US Open 2019 y Wimbledon en las ediciones 2021 y 2023. Sin embargo, la perseverancia terminó dando sus frutos y hoy los encuentra convertidos en una referencia absoluta de la especialidad.
Además del prestigio deportivo, el título les permitió quedarse con un importante premio económico. Los campeones recibieron una bolsa total de 600.000 euros, que será repartida entre ambos jugadores.
La conquista vuelve a ubicar a Zeballos entre los nombres más destacados de la historia del tenis argentino. Luego de haberse convertido en el primer argentino en alcanzar el número uno del ranking ATP de dobles, el marplatense suma ahora un nuevo hito a una trayectoria que ya ocupa un lugar de privilegio dentro del deporte nacional.
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