Horacio Zeballos volvió a hacer historia y se consagró bicampeón de Roland Garros en dobles

El camino hacia la gloria no fue sencillo. Antes de alcanzar la cima, la pareja había quedado a las puertas de la consagración en certámenes de máxima jerarquía, entre ellos el US Open 2019 y Wimbledon en las ediciones 2021 y 2023. Sin embargo, la perseverancia terminó dando sus frutos y hoy los encuentra convertidos en una referencia absoluta de la especialidad.

Además del prestigio deportivo, el título les permitió quedarse con un importante premio económico. Los campeones recibieron una bolsa total de 600.000 euros, que será repartida entre ambos jugadores.

La conquista vuelve a ubicar a Zeballos entre los nombres más destacados de la historia del tenis argentino. Luego de haberse convertido en el primer argentino en alcanzar el número uno del ranking ATP de dobles, el marplatense suma ahora un nuevo hito a una trayectoria que ya ocupa un lugar de privilegio dentro del deporte nacional.