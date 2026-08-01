Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón" viene de sumar su primer triunfo y llega a Santiago del Estero con el objetivo de extender la racha positiva. Los detalles en la nota.
Central Córdoba y San Lorenzo chocan este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 21:15, en el estadio Único Madre de Ciudades y será televisado por TNT Sports.
Sebastián Zunino será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Miguel Savorani y José Castelli. Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.
El "Ferroviario" llega golpeado al compromiso luego de un inicio adverso en el torneo. El conjunto santiagueño perdió sus dos primeras presentaciones: cayó frente a Gimnasia de Mendoza en el debut y luego volvió a tropezar ante Atlético Tucumán.
El último encuentro significó el debut de Sebastián Domínguez como entrenador, quien asumió la conducción del equipo y buscará revertir la adversa situación del club.
San Lorenzo, por su parte, llega con tres unidades tras un comienzo irregular. El "Ciclón" debutó con una derrota frente a Lanús, pero logró recuperarse en la segunda fecha al vencer a Gimnasia de Mendoza.
El equipo dirigido por Néstor Gorosito intentará continuar por la senda del triunfo en Santiago del Estero para mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A.
Formaciones de Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports.
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