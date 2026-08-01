A pura risa: así fue el reencuentro de Leandro Paredes y Ángel Di María en Rosario
Este domingo, Boca se mide con Newell's y Paredes aprovechó el paso por tierras rosarinas para verse con Fideo, con quien compartió la Selección Argentina.
En las últimas horas, Leandro Paredes encendió las redes sociales al compartir en sus historias de Instagram un video junto a Ángel Di María en Rosario, despertando la ilusión y el cariño de miles de fanáticos de la Selección Argentina, que rememoran como algo preciado la época en que Fideo vestía la albiceleste.
En la historia publicada por el mediocampista de Boca, que luego replicó Olé, se los puede ver relajados, disfrutando del reencuentro y compartiendo un momento íntimo entre dos futbolistas que no solo marcaron una época dorada con la Scaloneta, sino que también supieron compartir vestuario en el París Saint-Germain y la Juventus.
¿Qué hace Leandro Paredes en Rosario?
Más allá de la foto que rápidamente se volvió viral entre los futbolistas y simpatizantes, muchos se preguntaron el motivo del viaje de Paredes a la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que este domingo, Boca visita a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, por lo que su presencia allí es estrictamente laboral.
Amistad a prueba de todo
La complicidad entre ambos va mucho más allá de los límites del campo de juego. Tras años compartiendo concentraciones, batallas en las principales ligas de Europa y la consagración máxima en Qatar 2022, las visitas cruzadas entre sus familias se han vuelto una costumbre cada vez que sus apretadas agendas europeas se lo permiten.
Aunque el gesto fue puramente afectivo y lejos de cualquier especulación deportiva, la imagen de dos de los grandes símbolos del fútbol argentino juntos volvió a dejar en claro que la mística y la unión del grupo campeón del mundo permanece más viva que nunca.
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