A pura risa: así fue el reencuentro de Leandro Paredes y Ángel Di María en Rosario

EL ENCUENTRO DE PAREDES Y DI MARIA EN ROSARIO



Boca jugará contra Newell's mañana en el Coloso Marcelo Bielsa y Paredes aprovechó para visitar a su amigo, Ángel Di Maria



El capitán del Xeneize compartió este video junto al Fideo en su historia pic.twitter.com/gbigV56zbZ — Diario Olé (@DiarioOle) August 1, 2026

¿Qué hace Leandro Paredes en Rosario?

Más allá de la foto que rápidamente se volvió viral entre los futbolistas y simpatizantes, muchos se preguntaron el motivo del viaje de Paredes a la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que este domingo, Boca visita a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, por lo que su presencia allí es estrictamente laboral.