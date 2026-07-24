Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La salida del entrenador obligó al club a reorganizar rápidamente la planificación deportiva mientras continúa la búsqueda de un reemplazante definitivo. Esa situación convierte al debut en un desafío todavía mayor para el Ferroviario, que intentará dejar atrás un primer semestre con resultados irregulares.

Los números del ciclo de Pusineri reflejan las dificultades que atravesó el equipo. Desde su llegada en enero dirigió 17 encuentros oficiales, con un saldo de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, estadísticas que terminaron dejando al club lejos de los objetivos que se había planteado al inicio de la temporada.

El duelo en Mendoza marcará el comienzo de una nueva historia para ambos equipos. Mientras el local intentará aprovechar el respaldo de su público para iniciar el campeonato con una alegría, la visita buscará demostrar capacidad de reacción pese al complejo contexto que atraviesa. El encuentro representará una buena oportunidad para medir el presente de dos equipos que afrontan el segundo semestre con necesidades diferentes, pero con el mismo objetivo inmediato: arrancar la competencia con una victoria que les permita mirar el futuro con mayor optimismo.

Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballos, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernandez; Ignacio Sabatini y Agustín Modica. DT: Darío Franco .

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballos, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernandez; Ignacio Sabatini y Agustín Modica. . Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba: otros datos