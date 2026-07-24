Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto mendocino inicia un nuevo desafío en la máxima categoría recibiendo al Ferroviario, que llega envuelto en un proceso de reestructuración tras la salida de su entrenador.
Gimnasia de Mendoza vuelve a la competencia oficial con la expectativa renovada que genera el comienzo del Torneo Clausura 2026. Este viernes, desde las 16:45, el conjunto dirigido por Darío Franco será local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, escenario donde intentará hacerse fuerte para comenzar con el pie derecho un campeonato que tendrá como principal objetivo asegurar la permanencia en la Primera División.
Después del extenso receso provocado por el Mundial 2026, el Lobo afronta una nueva etapa con ilusiones renovadas. La interrupción del calendario le permitió al cuerpo técnico trabajar durante varias semanas en la preparación física y futbolística del plantel, en lo que representó la primera pretemporada completa de Franco desde su llegada al club.
El entrenador aprovechó ese tiempo para consolidar una idea de juego y profundizar conceptos tácticos con un plantel que sabe que deberá sostener un alto nivel de rendimiento durante todo el semestre para mantenerse alejado de los puestos comprometidos en la tabla.
La confianza en Mendoza pasa por hacerse fuerte como local, una condición que puede resultar determinante en un torneo largo y exigente. Comenzar el campeonato con una victoria no solo permitiría sumar tres puntos importantes, sino también reforzar el trabajo realizado durante las últimas semanas y brindar tranquilidad de cara a las fechas siguientes.
Del otro lado estará un Central Córdoba que atraviesa un momento de incertidumbre institucional y deportiva. El conjunto santiagueño no logró cumplir las expectativas durante el Torneo Apertura y, cuando se preparaba para encarar el segundo semestre, sufrió la inesperada renuncia de Lucas Pusineri por motivos personales.
La salida del entrenador obligó al club a reorganizar rápidamente la planificación deportiva mientras continúa la búsqueda de un reemplazante definitivo. Esa situación convierte al debut en un desafío todavía mayor para el Ferroviario, que intentará dejar atrás un primer semestre con resultados irregulares.
Los números del ciclo de Pusineri reflejan las dificultades que atravesó el equipo. Desde su llegada en enero dirigió 17 encuentros oficiales, con un saldo de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, estadísticas que terminaron dejando al club lejos de los objetivos que se había planteado al inicio de la temporada.
El duelo en Mendoza marcará el comienzo de una nueva historia para ambos equipos. Mientras el local intentará aprovechar el respaldo de su público para iniciar el campeonato con una alegría, la visita buscará demostrar capacidad de reacción pese al complejo contexto que atraviesa. El encuentro representará una buena oportunidad para medir el presente de dos equipos que afrontan el segundo semestre con necesidades diferentes, pero con el mismo objetivo inmediato: arrancar la competencia con una victoria que les permita mirar el futuro con mayor optimismo.
Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballos, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernandez; Ignacio Sabatini y Agustín Modica. DT: Darío Franco.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Matías Villavicencio y Emiliano Romero.
Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba: otros datos
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Hora: 16.45.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: TNT Sports Premium..
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