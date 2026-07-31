Atlético Tucumán venció 2-0 a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026

Cómo llegan Central Córdoba y Atlético Tucumán a este duelo

El "Ferroviario" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en la primera fecha y buscará recuperarse ante su gente.

El encuentro, además, marcará el debut de Sebastián Domínguez como entrenador de Central Córdoba, luego de asumir en reemplazo de Lucas Pusineri. El exdefensor afrontará un nuevo desafío en su carrera tras sus pasos por Tigre, Vélez y club Deportivo Garcilaso de Perú.

Por su parte, el "Decano" llega al encuentro luego de igualar sin goles frente a Independiente Rivadavia en el debut. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará conseguir su primera victoria del campeonato y sumar de a tres en Santiago del Estero frente a un rival que también necesita recuperarse tras la derrota sufrida en la primera jornada.