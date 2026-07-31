Atlético Tucumán venció 2-0 a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026
El "Ferroviario", con Sebastián Domínguez como flamante DT, cayó de local ante el "Decano".
Central Córdoba no pudo recuperarse este jueves, y cayó en su duelo con Atlético Tucumán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El dueño de casa contaba con el debut en el banco de suplentes de Seba Domínguez, pero la fiesta fue de la visita, que se impuso 2-0 con un doblete del "Loco" Díaz.
Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: minuto a minuto
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