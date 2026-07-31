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Atlético Tucumán venció 2-0 a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026

Deportes

El "Ferroviario", con Sebastián Domínguez como flamante DT, cayó de local ante el "Decano".

Atlético Tucumán venció 2-0 a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026
Central Córdoba (Foto: X @cacc_sde)

Central Córdoba (Foto: X @cacc_sde)

Central Córdoba no pudo recuperarse este jueves, y cayó en su duelo con Atlético Tucumán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El dueño de casa contaba con el debut en el banco de suplentes de Seba Domínguez, pero la fiesta fue de la visita, que se impuso 2-0 con un doblete del "Loco" Díaz.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: minuto a minuto

Los goles de Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0

Final del primer tiempo: todo igualado en Santiago del Estero

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: resultado en vivo

Cómo llegan Central Córdoba y Atlético Tucumán a este duelo

El "Ferroviario" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en la primera fecha y buscará recuperarse ante su gente.

El encuentro, además, marcará el debut de Sebastián Domínguez como entrenador de Central Córdoba, luego de asumir en reemplazo de Lucas Pusineri. El exdefensor afrontará un nuevo desafío en su carrera tras sus pasos por Tigre, Vélez y club Deportivo Garcilaso de Perú.

Por su parte, el "Decano" llega al encuentro luego de igualar sin goles frente a Independiente Rivadavia en el debut. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará conseguir su primera victoria del campeonato y sumar de a tres en Santiago del Estero frente a un rival que también necesita recuperarse tras la derrota sufrida en la primera jornada.

Formaciones de Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • VAR: Brian Ferreyra.
  • TV: TNT Sports.

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