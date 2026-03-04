Chacho Coudet fue presentado en River: "Me gusta el lío y para eso estamos"
El nuevo entrenador asumió tras la salida de Marcelo Gallardo y habló en el Monumental sobre el desafío y su vínculo hasta diciembre de 2027.
Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River este mediodía en el Salón Auditorio del Monumental, luego de firmar su contrato hasta diciembre de 2027. El DT, que viene de desvincularse de Deportivo Alavés, inició así una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo.
La presentación se realizó desde las 11.45 y marcó el inicio formal del ciclo del entrenador al frente del Millonario. Antes de responder preguntas, el entrenador dejó sus primeras sensaciones como flamante conductor del equipo: “Estoy muy contento, ahora simplemente hay que empezar a trabajar para comenzar este lindo camino juntos y con mucha emoción”, comenzó diciendo el entrenador ante los medios.
El nuevo DT fue claro al referirse al peso del cargo que asume en una institución como River y a la exigencia que implica reemplazar al técnico más exitoso de la historia del club: “Se en el lugar donde estoy y la responsabilidad que eso implica. Me gusta el lío y para eso estamos”, afirmó, dejando en evidencia su carácter para afrontar el desafío.
En la misma línea, remarcó su idea futbolística y el objetivo que buscará imprimirle al equipo: “Quiero un equipo protagonista cómo lo pide la historia de este club y cómo lo intento hacer siempre más allá de las herramientas que tenga. Trataremos de arrancar de la mejor manera y de contagiarnos, no es una situación fácil se fue el entrenador más ganador de la historia del club. Me comuniqué con él y le agradezco sus palabras porque me hicieron muy bien”.
Chacho Coudet habló sobre la necesidad de que River sea campeón
"Este club exige mucho pero tenemos que arrancar de cero todos juntos. Se lo que conlleva estar en este lugar y hay que ganar campeonato, no necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar ningun tipo de responsabilidad, estar acá en River es así", expresó ante la pregunta de la exigencia que tiene el club.
De esta manera, Coudet puso en marcha un nuevo ciclo en River, con contrato firmado hasta diciembre de 2027 y el desafío de sostener el protagonismo que exige la historia del club y que buscará recuperar luego de un flojo ciclo de Marcelo Gallardo.
