Chacho Coudet fue presentado en River: "Me gusta el lío y para eso estamos"

En la misma línea, remarcó su idea futbolística y el objetivo que buscará imprimirle al equipo: “Quiero un equipo protagonista cómo lo pide la historia de este club y cómo lo intento hacer siempre más allá de las herramientas que tenga. Trataremos de arrancar de la mejor manera y de contagiarnos, no es una situación fácil se fue el entrenador más ganador de la historia del club. Me comuniqué con él y le agradezco sus palabras porque me hicieron muy bien”.