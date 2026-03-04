El furcio de Enzo Francescoli en la presentación de Coudet que se hizo viral: "Juré por mis 4 hijos..."

El divertido ida y vuelta se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que días atrás el entrenador había recibido críticas por una conferencia previa a un partido del Alavés en la que juró por sus cuatro hijos que no había tenido contacto con River. Algunos días después, el DT terminó llegando al país y cerrando el vínculo para este miércoles ser presentado oficialmente. La bronca se multiplicó tras el comunicado del club y la carta pública difundida por el propio entrenador.