El furcio de Enzo Francescoli en la presentación de Coudet que se hizo viral: "Juré por mis 4 hijos..."
"Chacho" asumió como entrenador del Millonario hasta diciembre de 2027 y protagonizó un divertido cruce con el mánager que se viralizó en redes.
Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River en el Salón Auditorio del Monumental, luego de firmar su contrato hasta diciembre de 2027. En la conferencia de prensa, un intercambio con Enzo Francescoli generó risas, pero también reavivó la polémica en redes sociales.
La presentación comenzó a las 11.45 y marcó el inicio formal del ciclo del DT, que llega tras la salida de Marcelo Gallardo y luego de desvincularse del Deportivo Alavés. Antes de responder preguntas, Coudet expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: “Estoy muy contento, ahora simplemente hay que empezar a trabajar para comenzar este lindo camino juntos y con mucha emoción”, afirmó.
Chacho Coudet y la metida de pata de Enzo Francescoli
El momento más comentado de la jornada se dio cuando Enzo Francescoli reveló detalles del primer contacto con el entrenador. “El viernes hablé por primera con el Chacho”, señaló el manager junto al presidente Stefano Di Carlo. La respuesta de Coudet no tardó en llegar: “El sábado... mira que yo el viernes estaba dirigiendo, lo juré por mis cuatro hijos que no había hablado”.
El divertido ida y vuelta se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que días atrás el entrenador había recibido críticas por una conferencia previa a un partido del Alavés en la que juró por sus cuatro hijos que no había tenido contacto con River. Algunos días después, el DT terminó llegando al país y cerrando el vínculo para este miércoles ser presentado oficialmente. La bronca se multiplicó tras el comunicado del club y la carta pública difundida por el propio entrenador.
En redes sociales, numerosos hinchas cuestionaron lo que consideraron una contradicción entre sus recientes declaraciones, en las que había negado contactos con el Millonario, y su salida inmediata del club español. El furcio entre Francescoli y Coudet terminó alimentando aún más esa polémica en medio del arranque de una nueva etapa en el Millonario.
